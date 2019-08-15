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派混混老公出馬！她到職2年只上23天班「爽領53萬」　公司一查出勤驚呆

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▲▼ 飲料,上班族,OL。（圖／Pexels）

▲溫女派混混老公到公司和經理談「掛空職領薪」一事。（示意圖，非當事人／Pexels）

記者洪珮瑄／綜合報導

不用上班就能賺錢！大陸一名溫姓女子在江蘇蘇州市某間公司上班已2年多，共領到12萬（台幣約53.6萬元）的薪水，但是卻只上了23天的班，直到近期被警方發現詐騙陰謀進而逮捕。該公司得知這事之後，一查出勤紀錄，發現她竟然每天都有打卡，當場驚呆。

綜合陸媒報導，溫女在2016年8月時，透過面試成功進入該公司，擔任烘烤車間的操作員一職；由於她的老公曾經也是該公司的職員，因此溫女便派老公幫她去跟劉經理談「掛空職」一事。據悉，溫女的老公在別人眼中就像個小混混一樣，不僅好吃懶做，甚至還曾經因為多次打架、惹事、勒索等被警方拘留。

事後，老公韓某跑了一趟公司，為了老婆向劉經理賄賂，並且提出「要掛空職，且薪水照領」的要求。劉經理當時基於利益，加上知道韓男是個小混混身分，不想惹事生非，因此便點頭答應。

▲辦公室,上班族（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲溫女到職2年只進過公司23次，同事全都不認識她。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pixabay）

雖然經理已答應該請求，但為了瞞騙過公司，韓男決定拜託也在該公司上班的表哥幫忙，先在網路上買了指紋膜，之後再交由表哥的妻子幫忙「代打卡」。據悉，這件事情無意間被公司一位周姓同事發現，事後他也加入詐騙行列，拜託韓男幫忙製造假的出勤紀錄。

為了獲得更多收入，韓男還幫妻子和周同事「偽造加班單」，並且拜託劉經理在系統上批准審核。靠著這樣投機取巧，溫女從2016年8月到職至2018年底，只有23次出入公司的紀錄，但是出勤紀錄卻顯示全勤，共領了12多萬（台幣約53.6萬元）薪水；而另一名周同事從2016年8月至2018年3月則領了7萬多元（台幣約31.3萬元）。

蘇州相城的警方去年底在處理一起職務侵占案件時，發現該公司疑似有員工違法領取工資、津貼、補貼等行為，因此便通知該企業進行自查。該公司事後發現溫某、周某兩2名員工的出勤數據與實際不符，且辦公室的同事完全不認識他們兩個，因此報警處理。據悉，警方近日已將5名嫌疑人拘捕，涉案金額達20多萬元（台幣約89.4萬元）；目前案件仍在進一步調查。

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關鍵字：公司,經理,上班,薪水,混混,出勤

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