走私菸變「擅自移動」輕罰華航15萬　藍委諷：鬼月超自然力量？

記者楊蕓／台北報導

財政部關務署日前對協助國安人員走私香菸的華膳倉儲，以「擅自移動貨物」名義處以15萬元行政罰鍰，引發譁然。國民黨團15日召開記者會，黨團副書記長柯志恩痛批政府連認錯的態度都沒有，只想懲處基層含混過關；立委許毓仁狂酸「現在農曆七月，是什麼超自然力量讓它擅自移動？」並指出有網友到財政部留言詢問，卻遭到檢舉封鎖，簡直是「綠色恐怖」。

柯志恩痛批，財政部把走私解釋成「擅自移動貨物」，可說是繼先前的「超買」後「掰功再進化」，強調若沒有高層指示，香菸不可能從管制區混進總統車隊，「這段過程國安局報告完全沒交代，打算用懲處基層含混過關，可見政府連認錯的態度都沒有。」

柯志恩接著比喻，如果擅自移動貨物的邏輯說得通，「那未來偷竊貪汙，就可以說擅自移動錢財；打人就是擅自移動拳頭；性騷擾就是擅自移動身體；口語暴力就是擅自開你的嘴巴」，直呼民進黨政府上任以來創造太多金句，人民已經無法理解。

許毓仁則酸說，現在農曆七月，私菸被財政部定義成擅自移動貨物，「是什麼超自然力量能讓它擅自移動？」他指出，如果一般人攜帶超額香菸入境，每條要罰500元，若走私9800條就要罰490萬，相比財政部僅對華膳空廚開罰15萬元，實在太誇張，「財政部究竟是不懂法律還是故意裝不懂，想讓此事大事化小、小事化無？」

許毓仁接著拿出爆料截圖，指出一名網友因覺得財政部裁罰太荒謬，到財政部臉書留言要求解釋，「沒想到那名網友連續被小編刪35次貼文，被檢舉到現在連FB都不能用了，難道連人民詢問資訊的權利都沒有嗎？」直呼根本是綠色恐怖，並揚言「如果財政部不解釋，黨團不排除到監院控告財政部瀆職。」

▼許毓仁指出有網友到財政部留言詢問，卻遭到檢舉封鎖 。（圖／許毓仁辦公室提供）

▲國民黨團痛批財政部懲處輕輕放下。（圖／記者屠惠剛攝）