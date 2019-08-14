心臟裝支架開了1年飛機　華航正駕駛隱瞞病史最重判5年

▲華航蒯姓正駕駛隱瞞心臟開刀裝支架的事實，持續開了1年飛機，嚴重影響飛安。（示意圖與本案無關／華航提供）

記者劉昌松／台北報導

華航正駕駛蒯姓男子，動了心臟手術後，擔心被發現會停飛，竟連續3次在接受體檢時，隱瞞病史，騙到民航局核發的體檢合格證，繼續開了1年的飛機，嚴重影響飛安，台北地檢署調查後，依違反《民用航空法》起訴，蒯男最重要面臨5年以下有期徒刑。

依照《民航法》，飛機駕駛應定期接受民航局體檢，不合標準就要停止執業，而「航空人員體格檢查標準」中也規定，民航運輸駕駛超過40歲後，每半年要接受1次體格檢查，且心臟不得有冠狀動脈疾病或見諸病史。

▲為避免飛安意外，相關民航法規要求機師需定期健檢且不得有冠狀動脈等疾病。（示意圖與本案無關／翻攝自免費圖庫Pixabay）

現年59歲的蒯姓華航機師，在2015年、54歲時罹患冠狀動脈，到內湖三總接受手術裝支架後，為了避免無法通過體檢，決定隱瞞自己病史，在手術之後的3次定期檢查時隱匿不報，使得醫師只是依一般情形來觀察他的心電圖，沒有發現異常。

檢察官查出，其實「體檢標準」中也有規定，機師可以提出申請「缺點免計」，這樣醫師檢查時，可以綜合考量決定是否真的影響飛航安全，但蒯男卻因此從2015年11月9日到105年11月25日，被航空醫務中心誤判為體檢合格，持續擔任華航正機師達1年之久，所幸沒有發生過意外，但被檢察官依《民航法》中，以詐術取得體檢及格證罪起訴。

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