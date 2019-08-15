國安私菸案他買600條！　華航空少涉逃漏稅20萬交保

▲華航地勤美魔女董靜宜被傳也趁總統出訪專案，搭便車大買免稅商品。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦國安局私菸案，專案小組分頭清查國安局內部團購人員外，也秘密追查華航人員搭便車購菸團，經多次約談後，全案已在收尾階段，為釐清部分細節，檢察官15日直接以違反《稅捐稽徵法》被告身分，傳喚多名華航人員出庭，其中白姓空少被疑團購600條免稅菸，訊後已被檢察官諭令20萬元交保。

▲台北地檢署偵辦國安私菸案，少校張恒嘉目前遭收押。（圖／記者劉昌松攝）

國安私菸案爆發後，除立委爆料國安單位趁總統專機出訪機會，夾帶團購9000多條免稅菸回台，也傳出有華航人員涉嫌利用機會，搭便車，沒有隨行也跟著團購不少免稅品，其中被指疑似大量購買保養品的華航地勤美魔女董靜宜，以及買菸的黃湘媚，還有多名華航空姐空少地勤都曾被檢調約談過。

不過當時除負責總統出訪專案、聯繫國安單位團購私菸的高階主管，如資深副總經理羅雅美、空品處協理于堯、副總經理邱彰信等人列為被告外，其餘華航人員都以證人身分請回，而檢方在連日比對相關單據與證人供詞後，15日直接再將當初的證人，改列為被告身分傳喚出庭，其中白姓空少訊後首先被諭令交保，其餘華航人員仍在等待偵訊中。