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私菸案罰華膳15萬被批「輕輕放下」　林佳龍：全力配合調查

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▲華膳空廚,華膳,華航飛機餐,飛機餐,機上餐點。（圖／記者賴文萱攝）

▲台北關僅對華膳空廚開罰15萬元，引外界質疑。（資料圖／記者賴文萱攝）

記者胡順惠／台北報導

國安人員利用總統出訪，走私萬條免稅菸，台北關依據海關緝私條例、保稅倉庫管理辦法，已經對華膳空廚處分15萬元，被外界質疑關務署「輕輕放下」、輕縱華航。交通部長林佳龍15日回應，目前司法單位正在偵辦當中，後續會有相對的責任歸屬，交通部全力配合檢調偵辦。

關務署14日表示，僅是先就華膳空廚保稅倉庫管理不善部分，按現行「海關緝私條例」與「保稅倉庫設立及管理辦法」規定之最高罰鍰，裁罰15萬元。儘管這已經創下台北關史上最高的罰鍰紀錄，但仍被外界認為關務署給華航台階下、輕縱華航。

請繼續往下閱讀...

林佳龍15日出席交通部中元普度儀式前接受媒體聯訪。他說，15萬元只是檢調財政單位初步處分，目前整起案子在偵辦中，不管涉及華航或華膳都希望徹底查辦，現在司法在偵辦當中，後續有相對的起訴求刑及責任歸屬，都會配合檢調偵辦。

至於私菸案是走私還是超買？林佳龍說，違法走私在偵辦中已經是清楚的方向，至於華膳行政責任不予評論，案子都在偵辦中，涉及檢調偵辦進度，大眾會密切注意，相信司法單位會適時對外公布涉及違法事項及責任。

林佳龍表示，交通部已在第一時間要求華航以負責任的態度不護短，並公開對外說明，也進行調職及內部調查，後面是司法調查作為偵辦主要的單位，交通部全力配合。

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關鍵字：華膳空廚,私菸案,關務署,華航,交通部,林佳龍

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