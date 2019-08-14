赴日注意！第10號颱風柯羅莎撲九州、四國　最新航班異動懶人包

▲赴日注意！近日柯羅莎颱風將影響日本地區。（圖／中央氣象局）
記者賴文萱／台北報導
今年第10號颱風柯羅莎，目前位在日本南方海面，持續將朝日本九州、四國前進，預計今明後3天影響日本地區。受到颱風影響，各航空公司也陸續公布航班異動，近期赴日旅客要多加留意最新航班動態。
中華航空
15日取消班次：
CI113 廣島-台北
CI151 名古屋-台北
CI154/155 台北往返名古屋
CI172/173 台北往返大阪
CI176/177 高雄往返大阪
長榮航空
15日航班異動：
往返桃園-松山BR110 、BR109延誤24小時起飛。
台灣虎航
15日航班異動：
IT284 高雄-大阪關西提前至06:30起飛
IT285 大阪關西-高雄提前至09:35起飛
IT210 桃園-大阪關西提前至05:00起飛
IT211 大阪關西-桃園提前至11:20起飛
IT214 桃園-岡山提前至07:35起飛
IT215 岡山-桃園提前至12:00起飛
IT252 桃園-小松提前至10:50起飛
IT253 小松-桃園提前至15:45起飛
IT246 桃園-佐賀提前至05:55起飛
IT247 佐賀-桃園提前至10:25起飛
IT220 桃園-大阪關西延至8月16日11:55起飛；航班編號改為IT9220
IT221大阪關西-桃園延至8月16日16:20起飛；航班編號改為IT9221
※以上時間皆為當地時間，且為24小時制。