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陳其邁看反送中想起國二那天晚上：期待將來他們可成為自由香港人

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▲香港警方深水埗推進，無人街射多枚催淚彈。（圖／路透）

▲香港警方深水埗推進，無人街射多枚催淚彈。（圖／路透）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁14日深夜透過臉書感性回憶美麗島事件，同時聲援香港反送中運動，「期待不久的將來，他們可以成為自由的香港人」。

今年是美麗島事件四十週年，陳其邁回憶，「1979年，我當時是國中二年級，12月10日的晚上，經過舊稱大圓環，中山路與中正路十字路口，親眼目睹了美麗島事件。」

陳其邁提到，當時軍警對群眾施放催淚彈；混進群眾中的幫派分子刻意製造衝突，讓鎮暴部隊有理由驅散民眾。後來，警備總部後續發動大逮捕。林義雄、陳菊等30多人，紛紛被以叛亂罪起訴。國民黨的血腥鎮壓，造成舉世譁然，重創國民黨統治的正當性。

陳其邁說，因為美麗島事件的啟蒙，1989年他參與平反二二八的和平公義活動，1990年參與野百合學運及反軍人干政，1991年參與廢除刑法一百條，1994年則創辦蕃薯之聲地下電台，爭取言論自由。

陳其邁指出，在這個階段中，人民奮起反抗，前撲後繼，街頭的群眾運動一波接著一波。台灣逐漸從戒嚴到開放黨禁、國會全面改選、總統直選，政黨輪替，而成為一個自由民主國家，自己則從學生運動踏上從政的道路，在國會、總統府，到現在的行政院。

從台灣經驗，陳其邁聲援香港，「此刻的香港，為捍衛自己的自由，正走上街頭。相較於台灣走過的路，香港人抗爭的人數更多、更廣。然而他們同時也面對更大的壓力，而且困難重重。自由的權利，從來就不是輕鬆獲得，更不是天上掉下來的禮物。期待不久的將來，他們可以成為自由的香港人。」

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關鍵字：反送中,蔡英文,香港,陳其邁,美麗島,陳菊

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