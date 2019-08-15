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郭王4日密會「互搶總統正位」　幕僚曝氣氛尷尬：誰想當副的？

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記者黃翊婷／綜合報導

台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平是否結盟，是外界目前關注的重點之一。傳聞早在三方幕僚會談之前，郭、王已在4日進行密會，只是兩人都堅持不當副手，郭台銘沒有料到王金平態度會如此堅定，一度還語塞。

郭柯王「三方會談」預計今日（15日）會先由幕僚見面討論，再敲定會談的時間、地點及內容。其實自從郭台銘在國民黨黨內初選失利後，柯文哲已經不只一次說過，想要找郭、王兩人好好談談，他曾提到，「私底下見面，每個（人）都說我很憂心，但很憂心有什麼用，問題是下一步要怎麼做，總是要大家談一談」、「所以我覺得這樣啦，找個機會大家都坐下來，除了憂心以外，到底後面要怎麼做，總是要大家談談看嘛。」

而根據《中國時報》報導，王金平的核心幕僚以不具名的方式透露，郭、王的確已經見過面，且兩人對於誰正誰副這個問題並沒有達成共識，加上先前郭就說過不當副手，王的態度也很堅定，密會的氣氛不如預期，「誰想當副的？如果要，在馬英九時代就當了，何必等到現在？」雖然現階段關鍵問題卡關，但只要在9月17日最後期限前決定，到時不論三腳督的局面是否破滅，郭王的曖昧戲碼都會對藍營士氣造成影響。

▲▼郭台銘、王金平。（圖／記者季相儒、呂佳賢攝）

▲郭台銘與王金平都不願當副手。（合成圖／ETtoday資料照）

不過，郭王密會方面，《ETtoday新聞雲》尚未取得相關人士證實。而目前郭柯王三方陣營聯手的態勢越來越明顯，柯文哲14日在節目《吳董談大選》中被問到，假如郭台銘最後決定不選要怎麼辦，他先是嘆了一口氣才回答，「好啦那就這樣吧」、「我覺得還是那句話啦，怎麼做對台灣最有利，那是不得已才要出那招，實在是」。

至於郭王組合到底會是郭王配還是王郭配，立法院副院長蔡其昌14日在廣播節目《POP搶先爆》專訪中預測，郭、王兩人遲遲不退，王金平甚至連國民黨總統初選都不參加，是因為兩人身在國民黨內部，比外人更早預測、更了解韓國瑜的問題，加上韓國瑜民調逐日下滑，因此，他們認為自己有勝利的機會，郭有70％、80％的機率會出來選總統，「我覺得一定是郭王配」。

▼被問到如果郭台銘不選就自己拚？柯文哲鬆口回答，「不得已才要出那招。」（圖／記者楊亞璇攝）

▲▼柯文哲出席《吳董談大選》活動。（圖／記者楊亞璇攝）

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關鍵字：2020大選,柯文哲,郭台銘,王金平

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