乖乖閃邊站！長髮妹一招DIY「統一麵悠遊卡」飄台灣味...背後故事暖炸：無價

▲原PO自製「統一麵悠遊卡」飄台灣味！（圖／當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

國民點心「乖乖」推出迷你悠遊卡，由於僅限量1萬個，一推出就掀起搶購風潮，原價190元，但網路上已喊出7000元天價！有女網友則是PO出肉燥麵鑰匙圈，直呼「我覺得統一麵也很有台灣味啊！」更自曝一招DIY變成悠遊卡。

一名林姓女網友在臉書《爆廢公社二館》分享一張可愛照片，由於最近乖乖悠遊卡太夯，她恰巧手邊有一個泡麵造型鑰匙圈，笑稱「我覺得統一麵也很有台灣味啊！」她口中的台灣味，其實背後有一段超暖故事。

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當事人接受《ETtoday新聞雲》訪問，這鑰匙圈是泡麵的贈品，童心未泯的媽媽送給她當作護身符，加上自己長期在國外工作，「想家就會拿起來看看」，上頭唯一的鑰匙就是「串著我台灣家門的鑰匙」，林女忍不住感動暖喊，「很有家的感覺，正港台灣味！」

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▲網友暴動了！（圖／翻攝自臉書爆廢公社二館）

另外，原PO也分享一招自製悠遊卡的撇步，可買感應卡晶片線圈DIY，每當她回到台灣，就可直接嗶鑰匙圈搭捷運或公車，非常方便，自豪表示「自己改的無價。」值得注意的是，想改造的悠遊卡僅限個人使用，否則恐有侵權疑慮。

這篇有趣文章一貼出，短時間就掀起網友分享心目中的造型，「我喜歡米粉的」、「我在想旺旺仙貝也出是不是更賣翻」、「我比較愛統一布丁」、「有珍奶的嗎？」、「這比乖乖可愛啊啊啊」、「有維力炸醬麵嗎」。

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