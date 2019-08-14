專櫃唇膏底部僅用貼紙封住！她掀開見大洞傻眼　網曝專業用途：跟新的一樣

▲原PO第一次買專櫃的唇膏 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

一般化妝品的蓋子封口都必須要封緊，否則放在包包裡不小心打開，很容易就會發生慘劇。一名網友日前就發現她新買的專櫃唇膏，底部不只有一個大洞，而且還只用薄薄一張貼紙封住，讓她心生疑惑上網發問。網友們見狀後，馬上告訴她貼紙的貼心用意，讓她長了知識。

「在專櫃買的口紅有這樣子的嗎？」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示，老爸前幾天在新加坡的機場免稅店幫她買了一支香奈兒唇膏，但是她卻發現唇膏外殼底部有點凹陷，撕開貼紙一看竟發現有個大洞！

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原PO表示自己之前買較便宜的開架唇膏都沒有這種情形，懷疑是否是專櫃品質出了問題。

▲原來有驚人妙用！（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，馬上就有專業網友出面解答，他們提醒原PO，通常專櫃唇膏底部都是用貼紙貼住，這樣唇膏用到轉不出來時，只要拿棒狀物往洞裡一推，就可以把裡面剩下的膏體推出來，長度通常就跟新的一樣，可以繼續使用不會浪費。

隨後還有網友表示長知識了，「第一次知道欸！以前都直接丟掉」、「蘭蔻傷心飄過」。第一次買專櫃品的原PO也很感謝網友讓她長了見識，不過由於貼紙一直掉，她也打算帶去櫃上修補一下。

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