遭點名為時力負最大責任　黃國昌酸她「可笑」：票會比較多嗎？

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遭點名為時力負責　黃國昌酸陳雨凡「可笑」：票會比較多嗎？

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▲▼陳雨凡、黃國昌。（合成圖／ETtoday資料照）

▲陳雨凡、黃國昌。（合成圖／ETtoday資料照）

記者蔡文鈴／綜合報導

時代力量近日爆發退黨潮，黨內推舉立委擬參選人陳雨凡13日晚間在臉書開砲，點名立委黃國昌要負最大責任。對此，高雄在地的網路資訊公司數位玩家的CEO莊子緯在臉書護航黃國昌，更釣出黃國昌現身回應「我覺得很可笑，這樣她票會比較多嗎？」

針對陳雨凡指控黃國昌應為「時代力量遲遲不決定清楚的戰略路線」負最大責任，莊子緯轉貼新聞截圖反嗆，黃國昌不是決策委員會的委員，時代力量現在要做任何的決策都是由決策委員共議，然後由黨主席議定發佈，「干黃國昌屁事」。

莊子緯還說，洪慈庸跟林昶佐都是決策委員，之所以他們的主張不被接受，原因是他們並無法說服多數的決策委員，「不要講的好像沒有人要談一樣，無中生有的瞎掰說你找不到人。」

莊子緯指出，民主政治，你的主張不被接受，那你就再好好找決策委員的同志溝通協調，沒有能力讓別人接受你的主張，就攻擊黨內領袖，這哪招，「妳是心智還沒發育完成嗎？」

莊子緯提到，一群跟多數黨員理念不合的邊緣人，仗著有媒體青睞的話語權，不停的為了個人利益攻擊自己所屬的政黨，這種小人行為，全國人民都看的很清楚，「流氓都比妳有格調。」

莊子緯酸，原來，你們民主政治的玩法就是，只要有人不聽我們的，我們就要退黨，然後無中生有的攻擊，啊！不就好棒棒，「拜託趕快退黨，妳沒有你想像的重要。」

黃國昌則在貼文下方留言，「我覺得很可笑，這樣她票會比較多嗎？」莊子緯也回應，「金主會比較願意給錢，然後呢！替選輸的自己留個退路吧！最後總要為帶他出來的人有個交待嘍」。

▲▼黃國昌留言暗酸陳雨凡。（圖／翻攝莊子緯臉書）

▲黃國昌留言暗酸陳雨凡。（圖／翻攝莊子緯臉書）

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關鍵字：黃國昌,陳雨凡,時代力量

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