時力內戰！陳雨凡隔空嗆黃國昌「至少我敢出來戰」

▲陳雨凡、黃國昌。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

時代力量立委參選人陳雨凡13日在臉書開第一槍，點名立委黃國昌要為黨內路線紛爭負最大責任，結果遭黃國昌反酸「可笑」。對此，陳雨凡發臉書隔空回應，「說這些不敢說的話可笑嗎？至少我敢站出來也已經出來戰。」

面對黃國昌確定不選汐止區立委，將派出辦公室主任賴嘉倫出戰，陳雨凡14日受訪時再度砲口對內，直言「時代力量拖延、或同意黃國昌路線，都是同意犧牲區域的路線，無法接受。」

陳雨凡表示，決策委員會繼續拖延的結果，將使得立法院代表本土政權的力量無法延續、時代力量在基層的支持基礎無法拓展，甚至完全崩盤。同樣的，也會無法讓時代力量這個年輕的政黨，吸引更多年輕世代、願意投身政治的年輕人，「我相信包括昶佐、慈庸等等委員，我們都不樂見這樣的情形。」

陳雨凡認為，如果黃國昌不選區域立委、放棄基層，黨也無法有勇氣面對、做出抉擇，「我認為時代力量拖延或同意黃國昌路線，都是同意犧牲區域的路線」，她無法接受，至於要不要退黨，陳雨凡表示，「其實昶佐、慈庸也是很辛苦地努力過，最後才不得已做出決定，我也同樣會用盡全力促成黨能夠釐清路線，直到最後一刻。」

然而，陳雨凡開槍指出時代力量路線癥結點，並直接點名黃國昌的做法在網路上發酵，一名高雄在地的網路資訊公司數位玩家的CEO莊子緯護航，時代力量路線「干黃國昌屁事。」

黃國昌也在該貼聞底下留言，「「我覺得很可笑，這樣她票會比較多嗎？」而陳宇凡也在自己臉書貼文底下留言，「說這些不敢說的話可笑嗎？至少我敢站出來也已經出來戰。」

▲陳雨凡嗆黃國昌「我敢出來戰」。（圖／翻攝陳雨凡臉書）

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