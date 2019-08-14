辣台妹變啞台妹！　馬英九批蔡英文遇慰安婦立場軟弱　

記者林悅／台南報導

8月14日是國際慰安婦日，前總統馬英九與紅十字總會長王清峰等人上午到台南市參加「慰安婦紀念日追思會」，並在全台首座慰安婦銅像前獻花追思。馬英九指出，慰安婦議題已被民進黨鎖進歷史記憶的黑箱，民進黨政場對慰安婦立場軟弱，蔡英文遇到慰安婦議題，就從辣台妹變成「軟台妹」、「啞台妹」，最後變成「蒸發的台妹」，完全沒有表示作為。

▲前總統馬英九到台南市參加「慰安婦紀念日追思會」，並在全台首座慰安婦銅像前獻花追思，他火方全開痛批蔡英文政府對慰安婦議題無作為。（圖／記者林悅攝，下同）

2018年8月在國民黨台南市黨部旁的小廣場，樹立全台第一座慰安婦銅像，當時，前總統馬英九就到現場參加銅像落成典禮。14日再度南下台南出席這一場台南市「慰安婦紀念日追思會」，在致詞時對民進黨蔡英文政府炮廾全開，痛批蔡英文身為第一位女性總統，上任3年多來，對慰安婦議題完全沒有任何作為。

馬英九表示，蔡政府對日本的幾個議題在釣魚台、沖之鳥礁、慰安婦問題，都非常軟弱，蔡英文身為第1位女性總統，更應該保障婦女的權益。去年有日本人在台南對慰安婦銅像作出踢腳動作，各界公憤撻伐，蔡英文沒什麼反應，蔡政府只淡淡的說「這樣的行為不夠文明」，馬英九說這不是有為政府應該做的。

馬英九說，慰安婦議題已被民進黨鎖進歷史記憶的黑箱。兩年前立法院通過轉型正義條例後，只針對少數反對黨追討黨產，對慰安婦轉型正義部分毫無動作；「小桃」阿嬤、「蓮花」阿嬤等不到日本道歉賠償，帶著遺憾過世後，蔡英文也說過，要為慰安婦向日本要求賠償道歉，加速處理，結果什麼也沒做。

馬英九說，目前只有2位做存的慰安婦阿嬤，慰安婦阿嬤一輩子等不到日本道歉賠償，他為此感到痛心，這段時間，蔡英文變成「辣台妹」，但一碰到慰安婦議題，蔡英文就變成「軟台妹」、「啞台妹」，最後變成「蒸發的台妹」。馬英九強調會繼續為慰安婦阿嬤爭公道。