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深夜超商借廁所遭拒…內急女怒怨：不開放還鎖門！　2800人蓋樓曝真相

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▲▼女網友發文抱怨超商店員不借廁所，引發討論。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲女網友發文抱怨超商店員不借廁所，引發討論。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

一位女網友深夜到超商借廁所，結果被店員以「廁所不外借」為由拒絕，女網友由於相當急迫讓她感到生氣，發文至臉書社團《爆廢公社》，結果引起超過2800位網友留言議論。

女網友文中指出，因為內急在深夜11點多到超商借廁所，但她到廁所時發現門上鎖，詢問店員後得到「不好意思，我們廁所不開放外借」的答案。女網友只能轉往別家超商。女網友不解的問「為什麼？同樣是超商，只是不同品牌名 待遇差那麼多.....是我錯了嗎？」、說「我生氣的點事不開放外借還鎖門」、「但是......我願意打電話去總公司詢問清楚」。

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▲▼女網友發文抱怨超商店員不借廁所，引發討論。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲▼擔任過店員的網友透露，深夜時段廁所通常都不會開放。

▲▼女網友發文抱怨超商店員不借廁所，引發討論。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

對此有人留言說「不是每間超商的廁所都會外借的吧 = =」、「服務跟義務 你分不出來」、「借你不是應該，別當作理所當然」、「我認為...超商外面有洗手間標誌，他不借你，還有點話說，但是不應該認為每間廁所都有義務提供洗手間借你....」。

▲▼女網友發文抱怨超商店員不借廁所，引發討論。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲也有人說，要超商招牌上友廁所標記的才會有外借。

不過也有擔任超商店員的往有留言說「有些超商本來深夜時段就不開放廁所 我之前做超商也有開放廁所 但後來廁所真的太噁 一堆噁心的客人 我們店長就把廁所鎖住了 我們沒有義務去清客人漏出來的尿或噴出來的屎好嗎」、「通常大夜不借正常，都怕有人在裡面亂搞一些543的、店員通常又只有一個 服務業五年這種不可能不知道、我10幾年前的第一年就知道了」。

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