托兒所大火3兒慘死！　消防父被派別任務…錯過慟喊：我救不到

▲托兒所暗夜大火，造成5名孩童喪命。（圖／翻攝自Erie fire department）

記者何文君／綜合報導

美國賓夕法尼亞州伊利市（Erie）一家托兒所11日發生大火，造成5名孩童喪命，其中包含4名同母異父的兄弟姊妹，有3人的父親正是一名消防員。事發期間，該名父親恰巧被派往另一場火警出勤，渾然不知自己的兒女已葬身火海，聽聞噩耗後當場情緒崩潰。

綜合外媒報導，伊利市消防隊長桑托尼（Santone）表示，凌晨1點多接獲民眾通報，市中心西側一棟住宅竄出大火；警消到場發現，該棟住宅一樓經營私人托兒所，共8人受困。屋主和3名鄰居因想返回火場救人受傷已送醫；罹難的5個孩子年紀從8個月到約8歲大，當中除了4名兄弟姊妹外，還包含屋主的小孩。

不幸喪命的4名兄弟姊妹中，3人的親生父親瓊斯（Luther Jones）正是從事消防工作，已任職15年，當天因和妻子都需要通宵工作，才把兒女留在托兒所過夜；未料執勤期間他接獲另一項任務，抵達現場才發現是警鐘誤響，等歸隊時才知道兒女早已葬身火海，急忙趕到現場後目睹慘狀，當場情緒潰堤慟喊「我救不到！」

死者母親則說，一夜之間失去4個孩子，感覺失去了無法彌補的部分，「孩子們就這樣走了，實在很痛心，我很愛他們，也能想像他們和大火搏鬥時的痛苦，每分鐘我都在感受同樣的傷痛。」

桑托尼表示，事後消防人員調查，發現整棟建築物中只有一個煙霧偵測器，「如果建物中有符合規範數量的偵測器，即使不是全部，大部份的人應能平安生還」，至於起火原因還需釐清。