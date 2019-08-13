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北投2姊妹縮牆角遭祝融奪命！父大陸經商　屋主是父親朋友

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▲▼北投明德路汽修廠火警，2女命危。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲劉姓姊妹的父親平時在國外工作，而2姊妹所住的房子則是由父親友人提供。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1對姊妹住在北投父親友人家中，但沒想到13日凌晨4時許家中冒出濃煙，警消獲報後到場將2人救出，但搶救後仍宣告不治，據悉，2姊妹住的房子為父親友人所有，而父親長期在國外經商，此屋也是由友人借給姊妹住。

警方調查，36歲、33歲的劉姓姊妹，平時住在北投明德路1處汽修廠2樓，而1樓的則是由53歲梁姓男子經營汽修廠，13日凌晨4時許鐵皮屋發生大火。

因現場為鐵皮屋，而1樓汽修廠又擺放大量易燃物，於是火勢一發不可收拾，最後2姊妹逃生不及捲縮房間，警方發現時緊急將2人送醫，但仍宣告不治。

梁姓汽修廠老闆表示，從2004年開始，每個月7萬多元的價格承租1樓當汽修廠使用，平時與2姊妹並無互動，雖是上下樓但各自有獨立的出入口，而自己與其他2名員工12日晚上6時許下班後就離開。

▲▼北投明德路汽修廠火警，2女命危。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲劉姓姊妹平時住在北投父親友人的家中，沒想到清晨一把惡火奪走2命。（圖／記者黃彥傑翻攝）

據悉，劉姓男子育有3女，遭奪命的分別為2女兒以及小女兒，劉男平時在中國經商，初步了解起火的房子就是藍姓友人給2姊妹居住用，警方目前也通知國外工作的劉男、大女兒以及小女兒在恆春的丈夫北上處理2人後事。

但警方並未連繫上藍姓屋主，僅通知到藍姓屋主的女兒，藍女表示，2名姊妹是父親朋友的女兒，大約從2019年初搬進來，對於父親其他的事情一概不曉得。

警消在火勢熄滅後，發現起火點就在2姊妹所住的樓層，目前也將請鑑識人員到場採證，以釐清真正的起火原因。

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關鍵字：父親,工作.友人,祝融,北投,火警

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