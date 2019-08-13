美淫商獄中輕生「私人戀童小島」曝光　FBI登島搭高爾夫球車搜索

▲艾普斯坦的小聖詹姆斯島房產。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）被指控性販運未成年少女，入獄等待開庭審理，不料10日卻輕生於牢房內。現在外媒指出，美國聯邦調查局（FBI）搜查了艾普斯坦位於加勒比海的私人小島。

綜合外媒報導，由於艾普斯坦先前就曾涉嫌兒童性交易，如今又被懷疑性販運未成年少女。FBI發言人指出，他們12日已經前往艾普斯坦位於美屬維京群島（US Virgin Islands）小聖詹姆斯（Little St. James）島上的豪宅，以高爾夫球車四處查看，試圖找出任何線索。

美國司法部長巴爾（Bill Barr）表示，會對事情調查到底，並追究相關責任，「受害者應該得到正義，她們會得到正義」。不過目前FBI發言人尚未立即做出評論，也沒有說明在小聖詹姆斯島上發現了什麼東西。

若艾普斯坦真被定罪，將因性販運未成年人、共謀性販運未成年人2項罪名，最高判處45年徒刑。

另外，公設辯護人則抗議，大都會矯治中心的收容條件很不人道，「狹窄又工作人員不足，尤其是醫療、心理健康人員不足」。非營利組織「紐約聯邦捍衛者」（Federal Defenders of New York）執行總監巴頓（David Patton）則說，至少此案能讓矯治中心這個問題設施成為鎂光燈焦點。

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