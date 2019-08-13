　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

19年前跳下金門大橋被海獅救起　立志加裝安全網幫助更多人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲海因斯（Kevin Hines）19年前曾從金門大橋上跳下去。（圖／翻攝自臉書／Kevin Hines Story）

▲海因斯（Kevin Hines）19年前曾從金門大橋上跳下去。（圖／翻攝自臉書／Kevin Hines Story）

實習記者范芷菱／綜合報導

海因斯（Kevin Hines）2000年時曾患有嚴重的抑鬱症和雙極性情感疾患（bipolar disorder），當時他才19歲卻一心求死，於是決定從舊金山的金門大橋往下跳，卻在半空中突然後悔，最後震碎了2節脊椎骨。幸運的是，他被一隻海獅所救，並於康復後投入了自殺防治的行列，還設目標要在金門大橋加裝安全網，想要解救一時想不開的人們。

據CNN報導，海因斯表示如果當天有人和他訂婚、問他是否還好，就不會選擇跳下去，「當你看到有人在痛苦當中，你就有責任走上前參與其中，並試圖讓他們打開心扉、分享心中的想法。你可以成為改變的渠道。」他回憶起當時的場景，「我一跨過欄杆就後悔了，我是頭下腳上的掉下去，如果頭直接撞在水面上就完了，所以試圖在空中翻身。」之後便以時速121公里的速度從67公尺高墜落，震碎了2節脊椎骨。醫生表示，只差2公分脊椎就要斷了。

金門大橋。（圖／達志影像／美聯社）

▲金門大橋。（圖／達志影像／美聯社）

就在海因斯掙扎著浮出水面時，忽然感覺到有一個生物輕輕推他，「我以為是鯊魚要來吃我，所以出拳打牠，但牠一直幫助我漂浮在水上直到救援船抵達。」後來目擊者表示是一隻海獅，讓海因斯不禁感慨萬分。

之後海因斯全心投入自殺防治行列，並且訂下了一個新目標，希望在金門大橋上加裝安全網，幫助那些一時想不開的人，「自殺傾向是很難去擺脫的，情緒上的疼痛遠遠比身體疼痛還痛30萬倍。當我站在橋上時，腦海中一直有聲音叫我去死。」

美國舊金山金門大橋及將進行自殺防護網設置工程。（圖／翻攝自臉書Golden Gate Bridge）

▲金門大橋正進行自殺防護網設置工程。（圖／翻攝自臉書Golden Gate Bridge）

他與妻子瑪格麗特（Margaret）創立了凱文和瑪格麗特海因斯基金會（Kevin＆Margaret Hines Foundation），致力在全美社區提供心理健康和自殺防治的教育訓練。如今金門大橋的自殺防護網正在建設當中，預計將在2021年完工。當海因斯看到其中一段網時，感動地流下了眼淚，「這是我生命中最特殊的日子之一。」

據統計，金門大橋自1937年開通以來，就有1700多起已確認和300多起未證實的自殺案件，警方平均每2至3天就要阻止想要從橋上往跳下的人。

● 《ETtoday東森新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

ET快訊
才剛過生日…岡山女騎士遭沖走亡　媽痛哭：早上還叫她起床上班
韓國瑜回應楊秋興「不知夜店長怎樣」　真相曝…市長任內真有去過
4 In Love紅了楊丞琳…她卻遭「同期女歌手」當空氣　沒

關鍵字：金門大橋,舊金山,自殺,Kevin Hines,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

12度低溫從金門大橋跳下沒死　「海獅」救憂鬱症青年

80年來1700人跳金門大橋　舊金山花64.5億建防護網

意外釣到凶狠大白鯊！　7人纏鬥20分鐘...整條船反被拖行3.2公里

23歲學生發奇想　用609公尺蒐集器攔截太平洋垃圾

黃寶慧專訪／川普智庫哈德遜研究所會長溫斯汀：中美貿易戰「歧見」比預期更長　

美13議員挺港！推《美國-香港政策重估法》　確保香港地位受保障

脫北母子陳屍家中2個月！　定居首爾「疑活活餓死」飄屍臭才被發現

更新／雪梨街頭爆隨機殺人！持刀男亂刺狂吼「真主至大」至少1傷

黃寶慧專訪／中美貿易燒到iPhone　川普智庫：必須告訴盟邦禁止華為、5G

川普炒作「色魔好友」自殺陰謀論　民主黨痛批煽動情緒

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

「警察還眼」集會黑衣人坐滿大廳　香港機場12日航班全部取消！

台南茶飲店隱藏餐點「小卷麵」　爆量30隻鋪好鋪滿！網：麵在哪

漢操好！鬆獅犬術後食慾恢復　阿公緊抱輕拍「圓肚」：呷霸內

蔡依林確定要辦演唱會了！　和阿信合體計畫..「已對時間表」

周震南幫唱《明日》女選手Veegee　強大氣場...孫燕姿聽完傻住：太棒了！

黃寶慧專訪／川普智庫哈德遜研究所會長溫斯汀：中美貿易戰「歧見」比預期更長　

美13議員挺港！推《美國-香港政策重估法》　確保香港地位受保障

脫北母子陳屍家中2個月！　定居首爾「疑活活餓死」飄屍臭才被發現

更新／雪梨街頭爆隨機殺人！持刀男亂刺狂吼「真主至大」至少1傷

黃寶慧專訪／中美貿易燒到iPhone　川普智庫：必須告訴盟邦禁止華為、5G

川普炒作「色魔好友」自殺陰謀論　民主黨痛批煽動情緒

19年前跳下金門大橋被海獅救起　立志加裝安全網幫助更多人

影／加州槍戰畫面曝！黑衣男持長槍進逼2死2傷　警車玻璃碎裂

香港抗爭2個月「假消息瘋傳」！CNN教如何分辨：網路已變新戰場

伊波拉兩種有解藥？　「雞尾酒療法」90%病患可被治癒

李永然、陳贈吉／農地違章工廠合法化了，那寺廟呢？

6歲男童摸教練「私密部位」…下秒被反扔進泳池！ 媽委屈：孩子有自閉症

韓國瑜遭爆中午才上班…侯友宜：其實市長很辛苦　我一天工作16小時

香港機場黑衣人示威再起　建制派撐警批：損航空樞紐地位

日本街道淨空台灣卻「一整排機車違停」！　網嘆癥結點：多到警察不敢開單

鮮食助攻超商營運好樂　全家上半年每股賺3.41元

教你和AI做朋友！教育部免費教材上線　師生、家長想學就來

「對，我名譽冷感！」博恩脫口秀挨網友罵沒差　笑回：就改進下一集

史上第一人！　藍鳥「星二代」揮出史無前例長打紀錄

獨自走在路上...男子突持剪刀朝肚猛刺！路人嚇壞驚逃　他血流一地送醫

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

國際熱門新聞

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全..

Uber司機接女客前收訊息「當..

直升機懸掛秀失誤！2士兵墜地亡

太窮就不給綠卡　川普政府宣布新..

波音引擎解體！鐵片如子彈襲小鎮

遭警察關壁櫥4天　男獲15億賠..

香港示威　美參院多數黨領袖說話..

他瀑布下打坐、水下閉氣意外猝死

托兒所大火奪5命　嬤一夜痛失4..

12男郵輪上揪15歲嫩妹尬酒　..

穿短褲當志工！險遭「斬首示眾」

美股道瓊大跌391點　失守2...

淫商女幫凶起底　招攬性奴誆按摩

波灣緊張情勢　英派軍艦護航商船

更多熱門

相關新聞

加州槍戰畫面曝　嫌進逼警車2死2傷

美國加州河濱郡（Riverside）12日下午一起交通執勤衝突演變成警民槍戰，現場多輛警車擋風玻璃碎裂，如今現場的空拍畫面也已曝光。最新消息指出，此案造成一名警察死亡，另有2名巡警受傷，而槍手也在這場駁火當中受了致命傷，到院後宣告不治。

華郵：川普上任至今撒謊1.2萬次

美國北韓特使外傳接美駐俄大使

3愛犬下水消暑　上岸15分鐘陸續毒發身亡

川普模仿亞洲口音取笑安倍、文在寅

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

快訊／台南大淹水　黃偉哲宣布：今停班停課

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

陸軍2自殺7天3死！國防部下令了

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

岡山女騎士摔護堤遭沖走　找到已成冰冷遺體

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有未爆彈

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書留言

即／南嘉大雷雨夜襲！9縣市大雨警戒

即／20.47億威力彩　頭獎一注獨得

被攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「開始吞安眠藥」

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！

正妹警滿1年轉內勤　豐原分局回應了

豪雨襲高雄　岡山驚傳民眾遭大水沖走

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

更多

最夯影音

更多

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面