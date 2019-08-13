影／人妻想吃宵夜逼酒駕！丈夫「上路秒GG」嘆：不買她會打我…下場出爐

記者朱世凱／綜合報導

浙江省溫州市交通警察昨（12）日通報一起酒駕案件，一名林姓男子本月1日因為酒後駕車上路，因此遭到員警逮捕，他解釋，原本自己喝完酒是在家休息的，可是老婆硬要他出來買宵夜，倘若他不照做，對方就會動手動腳，無奈之下只能聽從指示。網友聽完後紛紛直呼「快離婚啊，難不成要留到過年啊？」

▼男子酒駕稱為了幫老婆買宵夜。（圖／翻攝自我們視頻）

綜合陸媒報導，員警將林男帶回派出所調查時，對方在警車上解釋為何酒駕的原因，「我喝醉了我不會開車出來，但是我老婆逼我出來，不然就要打起來了。」林男帶著醉意且無奈地表示，「我說要睡覺，明天要幹活，但她要我出來買宵夜給她吃，否則會打我。」

員警聽完忍俊不住地說，「你老婆真是把你坑慘了。」經過檢測後，林男的酒精呼氣測試結果為84mg/100ml，確實為酒駕，因此被處以拘留5天，罰款800元人民幣（約新台幣3500元）罰金。網友看完後紛紛留言，「哪有這麼好欺負的老公給我來一打」、「這下宵夜沒買到，回家還要被老婆打了」、「這個結果不意外」、「給你5天考慮要不要離婚」、「怕被老婆家暴就冒險上路…那路上無辜的人該怪誰」。

▼酒駕害人害己。（圖／免費圖庫pexels）

不過也有人說， 「為什麼不叫車啊？」、「打滴滴也能解決的」、「分明是自己酒駕，硬要拖老婆下水」、「寧可違法也把老婆放第一，活著真沒骨氣」、「想離婚的起手式啦，誰不知道」、「說謊的機率很大」、「連警察都笑了，可見理由太瞎」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。