直銷妻「約男客」帶媽媽避嫌！夫守在摩鐵外想捉姦　判決結果出爐

▲陳女為推展直銷事業與客戶相約外出，並為避嫌偕母同行，陳女丈夫怒告陳女等2人通姦求償，台南地院以罪證不足判敗訴。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

1名從事營養品直銷業的陳姓女子，為推展直銷事業，約1名男客戶一同到台中與新客戶見面，分享使用經驗，但陳女為避嫌，約母親一起3人同行，當晚3人投宿台中汽車旅館，隔天上午陳母先行離開返回台南，未料陳女丈夫一路跟蹤「捉姦」，怒告陳女等2人通姦求償，台南地院認罪證不足判陳女丈夫敗訴。

審理中，陳女等2人都否認有通姦等情事，陳女向法官表示，因為台中的新客戶與被告有相似背痛問題，就邀請對營養品直銷有興趣的被告，一起到台中分享使用經驗，但她考慮丈夫猜疑個性，為了避嫌，就找母親一起同行到台中，不料該名新客戶當天臨時有事耽擱、無法如期見面，只好改約隔天在台中1家咖啡店見面。

陳母提議當晚先投宿台中，陳女上網查詢只剩該投宿的汽車旅館有一間空房，陳女等3人則住進這房間，陳母可證明陳女等2人未發生性關係及不當行為。隔天中午，陳母先離開坐火車回台南照顧孫子女。陳女等2人在陳母離開後，隨即退房離開汽車旅館，不料陳女丈夫竟出現在現場攔阻，對2人口出惡言。陳女也提出她與陳母及被吿當事人LINE對話內容，證明並無丈夫所提告外遇通姦情事。

陳母則證稱，確實有跟女兒等2人到台中，當天因女兒新客戶行程出問題，改約隔天下午見面，女兒臨時訂到汽車旅館1間兩人房，她不得已只好跟女兒等3人一起擠1間房，陳母也能如實說出汽車旅館房內擺設。

由於陳女丈夫提不出其他有關陳女的不當交往關係及通姦事證，台南地院認為罪證不足，判陳女丈夫敗訴，而陳女與丈夫也在事後結束婚姻。