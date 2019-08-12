洪水灌入家中！利奇馬登陸山東「釀5死7失蹤」　經濟損失達15億人民幣

▲利奇馬颱風重創山東省。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

颱風「利奇馬」昨（11）日晚間從山東省黃島區二次登陸，登陸時中心附近最大風力達到9級。山東省應急管理廳指出，受「利奇馬」影響，當地受災人口高達165.53萬人，因災死亡數5人、失蹤7人，直接經濟損失則為14.75億元（人民幣，下同，約新台幣65億元），其中農業損失為9.39億元（約新台幣41億元）。

資料顯示，截至12日5時50分，山東省濟南、青島、淄博、棗莊等14市79個縣（市、區）的522個鎮街受到颱風影響，全省受災人口165.53萬人，因災死亡5人、失踪7人；全省緊急轉移安置人口18.38萬人，農作物受災面積17.54萬公頃，倒塌房屋609間。相關災情數據正在進一步統計當中。

《中國之聲》報導，受連續降雨影響，山東淄博張店區南定鎮老第四砂輪廠宿舍區西邊圍牆坍塌，造成洪水倒灌進居民家中。轄區消防人員接獲消息後迅速趕往現場，發現整個社區大約80多戶一樓和地下室全部被淹沒，有部分民眾已經自己逃出，但現場還有50多名老人因行動不便被困家中。

消防員隨即分組展開救援，並且挨家挨戶敲門確認住家是否有滯留人員。有部分老人在水已經倒灌進家的情況下依然不願意離開，消防員只好一一勸說後把被困人員背出。據悉，6個小時裡，消防員從被淹居民區背出了50多名被困人員，其中包含不少老人、孕婦和兒童。網友看完紛紛打氣，「向暖心的消防員致敬！」

大陸氣象局則指，「利奇馬」的中心今天早晨5點位於山東省濰坊市昌邑縣近海海面上，外圍最大風力有9級（23米/秒），中心最低氣壓為980百帕；預計「利奇馬」將在山東半島北部到萊州灣附近迴旋，爾後轉為北偏東方向移動，強度逐漸減弱。