　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

洪水灌入家中！利奇馬登陸山東「釀5死7失蹤」　經濟損失達15億人民幣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼利奇馬颱風重創山東省。（圖／翻攝自微博）

▲利奇馬颱風重創山東省。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

颱風「利奇馬」昨（11）日晚間從山東省黃島區二次登陸，登陸時中心附近最大風力達到9級。山東省應急管理廳指出，受「利奇馬」影響，當地受災人口高達165.53萬人，因災死亡數5人、失蹤7人，直接經濟損失則為14.75億元（人民幣，下同，約新台幣65億元），其中農業損失為9.39億元（約新台幣41億元）。

資料顯示，截至12日5時50分，山東省濟南、青島、淄博、棗莊等14市79個縣（市、區）的522個鎮街受到颱風影響，全省受災人口165.53萬人，因災死亡5人、失踪7人；全省緊急轉移安置人口18.38萬人，農作物受災面積17.54萬公頃，倒塌房屋609間。相關災情數據正在進一步統計當中。

▲▼利奇馬颱風重創山東省。（圖／翻攝自微博）

《中國之聲》報導，受連續降雨影響，山東淄博張店區南定鎮老第四砂輪廠宿舍區西邊圍牆坍塌，造成洪水倒灌進居民家中。轄區消防人員接獲消息後迅速趕往現場，發現整個社區大約80多戶一樓和地下室全部被淹沒，有部分民眾已經自己逃出，但現場還有50多名老人因行動不便被困家中。

消防員隨即分組展開救援，並且挨家挨戶敲門確認住家是否有滯留人員。有部分老人在水已經倒灌進家的情況下依然不願意離開，消防員只好一一勸說後把被困人員背出。據悉，6個小時裡，消防員從被淹居民區背出了50多名被困人員，其中包含不少老人、孕婦和兒童。網友看完紛紛打氣，「向暖心的消防員致敬！」

▲▼利奇馬颱風重創山東省。（圖／翻攝自微博）

大陸氣象局則指，「利奇馬」的中心今天早晨5點位於山東省濰坊市昌邑縣近海海面上，外圍最大風力有9級（23米/秒），中心最低氣壓為980百帕；預計「利奇馬」將在山東半島北部到萊州灣附近迴旋，爾後轉為北偏東方向移動，強度逐漸減弱。

ET快訊
口罩男撿到提款卡！1招破解「6位數密碼」　盜領46萬還送錢給
連千毅2度向吳宗憲下戰帖！拿出家產比拼「看誰超跑多」
香港機場今日航班全部取消！示威者「破封鎖線喊口號」、商店提早

關鍵字：利奇馬,山東,洪水,颱風,經濟損失

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／老公回來了！人妻偷情一半嚇壞裝鎮定「小王秒躲床下」…結局超展開

影／吹整晚冷氣「以為感冒」！19歲女大生隔天急診「心跳停止」…醫揭危險關鍵

影／和爸爸玩「飛高高」！3歲女兒慘遭「天花板吊扇」削頭皮炸血…顱骨碎裂命危

月事才剛來！18歲少女腹部劇痛檢查「下秒直接產出男嬰」…醫傻眼曝真相

影／遊客奔逃狂尖叫！水上樂園「設定錯誤」猛掀巨浪釀44傷…肋骨大腿都斷了

影／情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」畫面超母湯…高清照瘋傳網羞炸

影／騎單車過馬路！5歲妹「遭2次重輾」慘死貨車輪下…哥目睹「歪曲四肢」哭崩

影／15歲少女月事從沒來過…醫檢查驚見「暗黑秘密」　媽落淚坦承：我想要男嬰

影／爸狂碎念「暑假過太廢」…13歲少年爆氣離家出走　回來卻成冰冷浮屍

「前夫笑我年紀大生不出來」她離婚一周見2條紅線哭了…直接忍痛墮胎

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

駕駛未注意「突開車門」害噴飛！ 騎士慘被3連撞...滿地血遭輾身亡

32頁兒童繪本秒轉換「電台台語版」 急速飆讀她傻眼：我又要再唸一次

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

BY2合作馬伯騫再創新歌《傀儡》 全新造型亮相...驚艷全場！

排行榜冠軍《Without You》來了！　高爾宣畢業歌現場帥翻天

港女機場拔黑衣人美國旗 　「他們現在把暴力搞得很誇張」

影／鄧炳強承認警員喬裝成「不同人物」　已拘捕15名核心暴徒

開保時捷路中掉頭！駕駛低胸妹遭起底「違規29次」　所長丈夫被解職

汽油彈襲警！　陸國務院港澳辦：開始出現恐怖主義的苗頭

811衝突「三因素」調整拘捕策略　港警臥底鎖定「最勇武」目標

車開5min後爆炸！愛妻跳窗逃生只救財物　他困死車內慘遭「烈火焚身」

狂被報員工參加示威　國泰航空內部信：參加違法示威活動就解雇

洪水灌入家中！利奇馬登陸山東「釀5死7失蹤」　經濟損失達15億人民幣

影／香港機場今日航班全部取消！　示威者「破封鎖線喊口號」、商店提早關門

嘴饞想吃狗肉...2男開車狂偷9狗　鎖車上等「養肥了再吃」

16歲成流浪漢…21歲搖身一變千萬富翁　他曝成功祕訣「別穿西裝上班」

不再愛與包容！韓國瑜競總寄存證信函　陳宏昌3天不道歉就「開吉」

孫協志認了「第1個七夕」曝夏宇童暱稱　狂推她新專輯羞喊：我一定支持

商業周刊／黑松老董從啤酒賣到尿布：即便脫光上台，也要面對市場！

更新／搭機注意！香港機場12日「全部航班取消」　最新航班異動懶人包

C-130「大力神」翼關節有裂縫　美軍123架運輸機暫停飛

大湖隧道驚悚翻車曝！右側超車撞護欄彈飛　四輪朝天滿地零件

媽遭家暴拿刀追打「頭縫7針」　15歲女兒錄下關鍵片送父親入獄

「3隻比特犬狠咬」闖民宅少年！　警救人也遭殃「開槍自衛」

港女機場拔黑衣人美國旗 　「他們現在把暴力搞得很誇張」

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

大陸熱門新聞

18歲男持刀挾制長髮妹！下秒警..

颱風天搶修電路…檢修員「被強制..

5歲童被捲進鐵捲門　剩右手掛外..

少女被射爆眼球「恐永久失明」　..

香港機場今日航班全部取消！

警尖沙咀擊發布袋彈　女遭射破眼

央視體育女神笑林書豪NBA「擦..

港男臉被壓地門牙斷　哭喊對不起

20歲萌妹被男友「割喉放血」慘..

示威者投擲「汽油彈」！港警多處..

港警「站內施放催淚彈」女示威者..

利奇馬颱風釀32死！消防員「水..

利奇馬肆虐32死！古城千人受困..

防暴警衝太古站　揮棍追捕示威者

更多熱門

相關新聞

70年來第三強颱！ 利奇馬已致44死16失蹤

颱風利奇馬10日凌晨在浙江溫嶺市登陸，強風暴雨幾天中橫掃各地，重創了大陸多個省份。目前已經造成浙江省39人死亡、9人失蹤，山東已有5人死亡、7人失蹤。另外，利奇馬是最近70年來，登陸浙江的第三強颱風。

5少年千葉海邊戲水遭離岸流沖走

海巡溫情不間斷　颱風期間關懷弱勢

萬能的軍隊？國軍救災的弔詭

中南部雨下整周　吳德榮：勝過梅雨

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

Uber司機接女客前收訊息「當我男朋友」結局超震撼

18歲男持刀挾制長髮妹！下秒警狙擊爆頭

颱風天搶修電路…檢修員「被強制休息」淚崩

吳宗憲酸沒素質！連千毅「怒下戰帖」電爆

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

豪雨又襲8縣市！　中南部連雨數日

「岡山→台南」鬼打牆4小時　到家更毛的來了

拍女友「睡覺照」！他遭警方搜索家中

薔薔玩花東「生理期第1天」看清男友！

傑森摩莫亞：《水行俠2》不能拍了

鬼月拜完普渡家破人亡！他曝「拜這零食」會倒大楣

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃

托兒所大火奪5命　嬤一夜痛失4孫

24歲女送爸爸DNA檢驗盒！竟讓家庭毀了

他遭百步蛇咬「毒發身亡」！友人一旁目睹

更多

最夯影音

更多

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面