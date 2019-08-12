柯羅莎撲日「帶動西南風增強」！中南部大雨下整周　吳德榮：勝過梅雨季

▲受到西南風影響，中南部的雨已連下好幾天。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中南部9縣市豪大雨特報！氣象專家吳德榮說，柯羅莎颱風在季風低壓環流內變化，並未改變西南風持續影響台灣的型態，其風速雖不及梅雨季的西南氣流，但季風低壓的大氣對流不穩定度猶勝梅雨季，故有帶來連日大量降水的潛勢。天氣風險公司總經理彭啟明則提醒，要留意柯羅莎北上時，也會帶動一波西南風增強的天氣。

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▲▼今中南部雨不停。（圖／氣象局）



氣象局說，今天（12日）在西南風影響下，清晨以前新竹以南持續有降雨發生，尤其苗栗、中彰投地區及嘉義以南山區雨勢明顯，出現了局部大雨及豪雨，白天之後新竹以南地區仍會有短暫陣雨或雷雨，但下半天平地的降雨有機會趨緩，剩山區降雨機率仍高，並容易有局部大雨發生；至於其他地區則以多雲到晴為主，午後局部地區會有短暫雷陣雨。

氣象局表示，溫度方面，北部及東半部天氣仍炎熱，尤其桃園以北及東南部容易出現局部36度左右高溫，東南部也有焚風發生的機率，而其他地方則約33到35度。氣象局指出，中度颱風柯羅沙持續朝日本方向前進，周三之後將開始影響日本的天氣。

▲▼今雨區預報圖。

氣象局預報，周二至周日西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，東南部地區也有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，未來一周柯羅莎在季風低壓環流內變化，並未改變西南風持續影響台灣的型態，其風速雖不及梅雨季的西南氣流，但季風低壓的大氣對流不穩定度猶勝梅雨季，故有帶來連日大量降水的潛勢，山區活動應特別注意安全。



吳德榮說，今迎風面苗栗以南有局部陣雨或雷雨，北部有局部短暫陣雨，午後山區有對流發展，並有擴展至北部及東半部部分鄰近平地的機率，仍有大量降雨的潛勢。

吳德榮指出，周二至周日盛行西南風，低層水氣增多，大氣對流不穩定度提高，迎風面中南部有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，山區仍有大量降雨的潛勢；午後山區有對流發展，並有擴展至北部及東半部部分鄰近平地的機率。

▼柯羅莎颱風將侵襲日本。（圖／氣象局）

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示周日晚間8時，季風低壓環流內西南風持續影響台灣的型態並未改變。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

彭啟明在臉書表示，台灣從9日颱風逐漸遠離後，就受到顯著西南風的影響，這除了利奇馬引發的環流外，整個西南季風都被牽引帶動，而後續加上柯羅莎，和9日、10日相比，目前的西南風強度有減弱趨勢，持續減少中；但仍然是西南風主導型態，每天在中南部山區都有顯著降雨，目前累積的雨量已超過4、500毫米，比颱風暴風圈通過北部降的雨量還多，每天也都會持續的接近百毫米以上的雨量。

彭啟明說，大致上這周都維持西南風影響的型態，可能受柯羅莎後續影響還會再增強，要留意柯羅莎北上時，也會帶動一波西南風增強的天氣；得留意中南部山區的降雨及容易發展的午後熱對流，很容易在中南部造成大規模閃電雷擊情境，東半部則要留意容易有沉降氣流的較高溫，北部也是會高溫，但有時有零星對流雲系北漂，偶有局部午後雷陣雨。