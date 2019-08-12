柯羅莎颱風逼近日本　5少年戲水遭離岸流沖走2失蹤

▲ 布良海岸5名少年在戲水時遭離岸流沖走。（圖／翻攝自GoogleMap）

實習記者羅明輝／綜合報導

今年第10號颱風「柯羅莎」朝日本方向前進，預計15日可能登陸本島，對西日本地方帶來影響，適逢盂蘭盆節假期，日本氣象廳特別呼籲民眾出遊時要多加注意，特別是海邊大浪。不過就在今（12）日早上，千葉縣館山市的布良海岸卻驚傳幾名少年在玩水時被離岸流沖走的意外，至今仍有2人下落不明。

根據《產經新聞》報導，橫須賀海上保安部發言人透露，5名少年今早6點在布良海岸戲水時，遭到離岸流沖往外海。等到搜救人員接獲報案抵達現場後，發現其中3名少年已經自行游回岸邊，但另外2名分別來自君津市及木更津市的18、19歲少年卻仍然下落不明。

海上保安部發言人提到，目前他們已經緊急出動巡邏艇和直升機，同部從海上及空中進行搜索，希望儘快找到2名失蹤少年。

▲ 柯羅莎颱風可能在15日登陸日本 。（圖／翻攝自日本氣象廳官網）

據悉，海上保安部曾經在布良海岸附近觀測到大約1公尺高的海浪，再加上柯羅莎颱風的逼近，氣象廳預估之後可能會將有4公尺的海浪產生，因此再次警告民眾千萬要遠離海岸。

除此之外，千葉縣館山市的白谷海濱公園，今日上午9點30分左右也發生2名男童溺水的意外，儘管消防人員接獲報案隨即抵達現場，將2人救起並送醫急救，不過9歲的男童仍然沒有陷入昏迷，情況並不樂觀，至於另一名6歲孩童，目前已經恢復意識。