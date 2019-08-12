70年來第三強颱！ 利奇馬已致44死16失蹤　將北上進入渤海

▲利奇馬颱風重創大陸，安徽宣城被淹。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

颱風利奇馬10日凌晨在浙江溫嶺市登陸，強風暴雨幾天中橫掃各地，重創了大陸多個省份。目前已經造成浙江省39人死亡、9人失蹤，山東已有5人死亡、7人失蹤。另外，利奇馬是最近70年來，登陸浙江的第三強颱風。

據《中新社》報導，利奇馬截至11日17時已造成浙江、上海、江蘇、安徽、山東、福建等大陸6省（市）受災、145.6萬人緊急轉移安置、近3500間房屋倒塌、3.5萬間不同程度損壞、農作物受災面積26.5萬公頃。浙江、上海、江蘇等地3萬多消防指戰員共參加搶險救援5890起，營救遇險和疏散轉移被困民眾6257人。

其中，利奇馬截至今早7時造成浙江省667.9萬人受災、農作物受災面積23.4萬公頃、倒損房屋4.1萬間，直接經濟損失達人民幣242.2億元人民幣（約新台幣1075億元）。

利奇馬的中心12日早晨5點位於山東省濰坊市昌邑縣近海海面上，預計將在山東半島北部到萊州灣附近迴旋，之後轉為北偏東方向移動，強度逐漸減弱。大陸黃淮中東部、華北東部、東北地區大部等地12日至15日有大到暴雨，部分地區有大暴雨。

▼受利奇馬颱風影響，大陸多處出現災情。（圖／中新網）