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陳宏昌批韓國瑜吃喝玩樂抱女人　國民黨蘆洲黨部擬祭黨紀處分！

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▲▼總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）

▲總統蔡英文與湧蓮寺主委、國民黨中評委陳宏昌。（圖／記者陶本和攝）

記者羅婉庭／新北報導

2020選戰開跑，總統蔡英文11日走訪雙北5間宮廟，湧蓮寺主委、國民黨中評委陳宏昌致詞時惡意批評高雄市長韓國瑜，並支持蔡英文連任。對此，國民黨蘆洲區黨部12日將召開考紀會，並建請黨中央予停權等黨紀處分。

國民黨蘆洲黨部將召開考紀委員會建請對陳宏昌作出處分報告，新北市黨部收到報告後，也會加註意見提報黨中央。新北市黨部主委李乾龍表示，站在身為黨的中央評議委員的立場，如此惡意批評黨提名的總統參選人不恰當；因此，市黨部收到區黨部的考紀報告後，預估可能建請黨中央予停權等黨紀處分，他也指出，任何人都不應為個人因素來貶抑別人。

蔡英文上午抵達蘆洲湧蓮寺進行參拜，陳宏昌在致詞時語出驚人，提及自己被兒子詢問，國民黨怎麼可以提名一個整天打麻將、吃喝玩樂、抱女人的總統候選人？讓他笑說「夭壽，怎麼教孩子？」。

陳宏昌致詞時表示，歡迎蔡英文在百忙之中到這裡參拜觀世音，湧蓮寺相當靈驗，相信在觀世音面前參拜的候選人，「絕對都會高票當選」。 國民黨下午也對此表示，我們不能僅憑媒體報導內容，評斷黨員行為，目前黨中央責成新北市黨部了解實際情況。

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