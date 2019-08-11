影／林園排水溝「驚見龍虎斑」！釣客現賺300元回家加菜　附近居民解密了

記者柯振中／高雄報導

高雄林園有一條生態豐富的排水溝，有不少魚類在裡面生活，讓許多釣客一到假日就會前往朝聖，一旦釣到龍虎斑，立刻省下300元的加菜金。不過，為何當地會有魚類、海洋生物在排水溝生活？附近居民出面解答了。

高雄林園有一條排水溝，有著龍虎斑等魚類在裡面生活，讓釣客每逢假日就會前往。依據影片畫面，一名釣客從排水溝中釣起龍虎斑，不但體型龐大，將近50公分，色澤也相當漂亮，市價至少300元，讓他開心收工。

▼釣客從排水溝裡釣出龍虎斑。（圖／翻攝自《東森新聞》，以下同）



魚是從哪裡來的？附近居民指出，由於當地是魚蝦養殖、孵育的重鎮，排水溝旁有許多養殖戶，這些養殖戶飼餵魚苗、替魚塭換水、下雨淹水時，難免會有小型魚苗從排水口「落跑」，進入排水溝中，在裡面生活、長大。

對於許多釣客前往朝聖的情景，居民說明，釣客通常都是假日造訪，平常日人數不多，這種情況早已司空見慣。有人說到，除了這些魚類以外，他見過最大的魚類有將近成人手臂的長度。

此外，由於當地除了淡水魚類以外，也有業者抽取海水養魚；而海水順著排水孔流出後，水溝內也形成了小型海洋生態圈，裡面不但有海葵，甚至還有海藻、海綿、藤壺等海洋生物，讓許多人慕名朝聖。

▼除了石斑魚，甚至有海葵、海藻等生物在排水溝裡存活。