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影／抵制名單+1！托福、雅思報名網站標「中國台灣」　網哭：改考全民英檢了

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記者黃君瀚／綜合報導

從一芳掀起的「一國兩汁」手搖飲之亂後，近日延燒到迷客夏、大苑子、貢茶等大品牌，讓不少台灣網友號召抵制矮化國家的企業，連YouBike微笑單車供應商捷安特也中箭。今日有網友再補充新名單，國際上2大英檢「托福」（TOEFL）和雅思（IELTS）同樣將我列為「中國台灣」。

▲▼留學,留學生,交換生（圖／記者張一中攝）

▲台灣學生出國留學人數剛創下5年新高。（圖／記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

林姓學生在臉書社團「NTU台大學生交流板」發文，分享托福官網報名表截圖，上頭的國籍欄標註「中國台灣」（Taiwan,China），提醒台大人應把眼睛擦亮，拿出抵制飲料店的決心，「台大點是很多人會出國念書，請大家像抵制飲料店一樣，抵制考托福！」

不過托福改台灣學生國籍名並非新消息，本站去年8月23日新聞〈「托福線上測驗」也妥協？ 官網改列「中國台灣」〉報導，登上托福線上測驗（TOEFL iBT test）考試報名網站後，進入「註冊考試」（Register for the Test）頁面，就能看見上頭寫著「查詢你的地區」（check your location），在「國家/地區」（Country/Location）選項中，就會找到「中國台灣」（Taiwan, China）。

抵制名單+1！托福、雅思報名網站標「中國台灣」（圖／翻攝PTT）

▲台大學生號召同學一起抵制托福。（圖／翻攝PTT）

該文被轉到PTT引起不小的討論，也有網友指雅思官網同樣是標註「中國台灣」，等於2大機構都淪陷，「不愛國才考托福」、「太可惡了，這個一定要抵制」、「要不要整理不用抵制的比較快」、「已寫信跟ETS抗議」、「我建議參照托福成績的公司也要順便抵制」、「一定要抵制的，每一次消費都是在為未來做選擇。」

托福、雅思不能考，有網友提供安全的選擇「愛台灣就不要出國阿」、「考全民英檢阿，只有台灣有用」、「多益只有寫TAIWAN」、「反正本來就貴到不行，改考全民英檢了。」

▼PTT網友發現雅思同樣不能考。（圖／翻攝PTT）

抵制名單+1！托福、雅思報名網站標「中國台灣」（圖／翻攝PTT）

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關鍵字：托福,多益,雅思,全民英檢,中國台灣

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