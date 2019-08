影／抵制名單+1！托福、雅思報名網站標「中國台灣」　網哭：改考全民英檢了

記者黃君瀚/綜合報導

從一芳掀起的「一國兩汁」手搖飲之亂後,近日延燒到迷客夏、大苑子、貢茶等大品牌,讓不少台灣網友號召抵制矮化國家的企業,連YouBike微笑單車供應商捷安特也中箭。今日有網友再補充新名單,國際上2大英檢「托福」(TOEFL)和雅思(IELTS)同樣將我列為「中國台灣」。

▲台灣學生出國留學人數剛創下5年新高。(圖/記者張一中攝)

林姓學生在臉書社團「NTU台大學生交流板」發文,分享托福官網報名表截圖,上頭的國籍欄標註「中國台灣」(Taiwan,China),提醒台大人應把眼睛擦亮,拿出抵制飲料店的決心,「台大點是很多人會出國念書,請大家像抵制飲料店一樣,抵制考托福!」

不過托福改台灣學生國籍名並非新消息,本站去年8月23日新聞〈「托福線上測驗」也妥協? 官網改列「中國台灣」〉報導,登上托福線上測驗(TOEFL iBT test)考試報名網站後,進入「註冊考試」(Register for the Test)頁面,就能看見上頭寫著「查詢你的地區」(check your location),在「國家/地區」(Country/Location)選項中,就會找到「中國台灣」(Taiwan, China)。

▲台大學生號召同學一起抵制托福。(圖/翻攝PTT)

該文被轉到PTT引起不小的討論,也有網友指雅思官網同樣是標註「中國台灣」,等於2大機構都淪陷,「不愛國才考托福」、「太可惡了,這個一定要抵制」、「要不要整理不用抵制的比較快」、「已寫信跟ETS抗議」、「我建議參照托福成績的公司也要順便抵制」、「一定要抵制的,每一次消費都是在為未來做選擇。」

托福、雅思不能考,有網友提供安全的選擇「愛台灣就不要出國阿」、「考全民英檢阿,只有台灣有用」、「多益只有寫TAIWAN」、「反正本來就貴到不行,改考全民英檢了。」

▼PTT網友發現雅思同樣不能考。(圖/翻攝PTT)