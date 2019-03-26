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「水管牆」塞爆馬路！海水供應站斥資10億待規劃　枋寮鄉長：先建公共管線管理

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▲▼屏東枋寮鄉抽海水養魚，私接水管氾濫形成「水管牆」奇景，鄉長陳亞麟建議縣府設置公共管線、集中管理水管來即時解決問題。（圖／陳亞麟提供）

▲鄉長陳亞麟建議縣府設置公共管線、集中管理水管來即時解決問題。（圖／陳亞麟提供，下同）

記者郭家榮／屏東報導

屏東縣枋寮鄉養殖漁業興盛，養殖業者從河流出海口接塑膠管引進海水養魚，但由於水管老舊損壞、缺乏管理，管線在道路邊層層疊疊，形成壯觀的「水管牆」奇景。枋寮鄉長陳亞麟表示，雜亂的水管時常佔據道路，影響居民用路安全，已向縣政府研議以公共管線、集中管理來改善。

屏東縣沿海的林邊、佳冬、枋寮3鄉以養殖漁業為主，早年因大量抽取地下水導致地層嚴重下陷，政府禁止抽取後，許多養殖戶改抽取海水並用塑膠管接引水源，不過由於缺乏管理與維護，許多破損的水管無人整理散落，老舊水管移除，新的水管又往上疊，形成「水管牆」的壯觀奇景，但也時常阻塞排水溝導致淹水，甚貫穿海堤破壞結構。

▲▼屏東枋寮鄉抽海水養魚，私接水管氾濫形成「水管牆」奇景，鄉長陳亞麟建議縣府設置公共管線、集中管理水管來即時解決問題。（圖／陳亞麟提供）

枋寮鄉長陳亞麟受訪時表示，在政府明令禁止抽取海水後，在地養殖業者改以抽水馬達抽取海水，然後再以管線接引使用，不過20幾年來缺乏管理，才有現在水管牆的狀況，養殖業者同時也是在地居民都身受其害，儘管縣府海洋及漁業事務管理所已規劃在枋寮鄉增設海水供應站，但經費龐大且耗時興建，在完工前可先請縣府設置公共管線，集中管理水管來即時解決當下的問題。

屏東縣政府為減緩地層下陷和私接水管破壞海堤、景觀違和等問題，已向中央爭取逾10億經費興建海水供應站，提供養殖區用水，目前佳冬塭豐海水供應站及枋寮北勢寮站已啟用，林邊站和枋寮番仔崙站準備興建，佳冬鄉下埔頭、枋寮鄉大庄村及東海村3區仍無，一旦完工後，屏東縣沿海養殖專區全都能有乾淨海水可用，「水管牆」就會正式走入歷史。

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關鍵字：養殖漁業,枋寮鄉,屏東,水管牆,海水供應站

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