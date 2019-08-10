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結婚8週年出門慶祝...被爸媽嗆「不知感恩」　一席話讓老婆傻了

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▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP

▲媳婦與公婆之間的相處，一直以來都是道難題。（示意圖／CFP）

網搜小組／柯沛辰報導

有網友在臉書抱怨，他日前和老婆結婚8週年，跟爸媽報備不回家吃飯，沒想到卻被雙親大罵「關我屁事」、「不知感恩」，意外引發家庭戰爭，連父親節聚餐也因此取消，讓他內心很無奈，「是不是該搬出去了？」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他和老婆每天都很晚下班，家中晚餐本來就不會特別準備他們倆的份，更何況他當天早就提早報備，沒想到會換來一頓冷嘲熱諷。

請繼續往下閱讀...

訊息截圖中可見，雙親一得知他們要慶祝周年不回家，立刻回訊「每天做晚飯，就是要你們回家吃，結果一句八週年就把父母的辛苦抹煞了，我說了一句＂8週年關我屁事＂有錯嗎？真是一對不知感恩的夫妻，悲哀啊！」

▲▼結婚8週年出門慶祝...被爸媽嗆「不知感恩」　一席話讓老婆傻了。（圖／爆怨公社）

▲原PO報備結婚週年外出慶祝，父母一聽火了。（圖／爆怨公社）

原PO指出，爸媽和他們夫妻倆已經一個月沒講話，「老婆快爆炸了」，沒想到事件竟還延燒到父親節。他說，原先他和妹妹有在外訂餐廳，打算全家聚餐慶祝，由妹婿負責傳訊通知兩老，但爸媽只冷冷回了一句：「兒子都沒發表意見了！哪有叫女婿請的？」聚餐因此告吹。

老婆受不了，近日主動傳訊息給公公「我也很感謝爸為我們做的」、「是不是我們生活方式都各退一步」、「很多事情拿出來講一講吵一吵就會沒事了」，希望事件就此落幕。但公公只回嗆了一句，「先捫心自問一下，你這個做媳婦的，有沒有把這裡當作你的家？其他不用講太多！」

原PO說，或許很多人都會疑惑「為什麼不趕快搬一搬呢？」那是因為爸媽很喜歡到處當「廣播電台」，四處去說自己小孩有多差多差，加上他也不願讓兩老孤獨、覺得被拋下，「真的很無奈」。

▲▼結婚8週年出門慶祝...被爸媽嗆「不知感恩」　一席話讓老婆傻了。（圖／爆怨公社）

▲媳婦（代號企鵝）傳訊跟公公（海豹）溝通。（圖／爆怨公社，下同）

許多網友看完後，都紛紛感慨，「這個婆婆也笨，煮飯累又熱，兒媳不回家吃飯最好」、「既然住家裡都會被到處講不孝了，那就更應該要搬出去」、「親情綁架+親情勒索很恐怖，不管婆家娘家都一樣」、「關於婆媳問題，我全部建議分開住」、「為什麼現在的晚輩不想和長輩住，做長輩的自己要反省，可憐之人必有可恨之處」。

不過，也有人留言規勸，「自己的父母自己處理，保持美好距離才會有美感」、「老公應該去處理的，不是讓老婆一個人出來應戰」、「老公要多為自己太太著想，嫁過去又如何，又不是賣身給你家」、「 我覺得在婆家，重要的是老公這個溝通橋樑」、「難怪搞成這樣，怎麼會叫老婆去講？誰才是親生的？」掀起熱議。

▲▼結婚8週年出門慶祝...被爸媽嗆「不知感恩」　一席話讓老婆傻了。（圖／爆怨公社）

▲▼結婚8週年出門慶祝...被爸媽嗆「不知感恩」　一席話讓老婆傻了。（圖／爆怨公社）

▲▼結婚8週年出門慶祝...被爸媽嗆「不知感恩」　一席話讓老婆傻了。（圖／爆怨公社）

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結婚8周年出門慶祝！被爸媽嗆「不知感恩」　一席話讓老婆傻了

關鍵字：公婆,婆媳,媳婦,親情綁架,親情勒索,情緒勒索

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