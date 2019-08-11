快訊／手搖飲之亂延燒！韓國瑜競辦：政治不應介入企業與庶民生活

▲一芳水果茶。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／台北報導

「一芳水果茶」掀起的政治風暴延燒，網友陸續揚言抵制立場親中的品牌。對此，韓國瑜競選辦公室11日發布聲明稿，主張政治不應介入企業經營與庶民生活，應該提供企業純淨的經營環境，政治和民眾消費分離，「政治過度介入市場運作，除了會傷害經濟發展和國民的經濟所得外，也會影響兩岸關係的和平發展與人民之間的互信。」

韓國瑜競選辦公室回應指出，近年來許多台灣知名餐飲品牌陸續將經營版圖擴及兩岸四地，對於台商勤勞、勤儉的精神，持續為台灣創造經濟效益，各界應該給予更多的支持與鼓勵，避免造成情緒對立。

韓國瑜競選辦公室表示，「現階段兩岸四地都處在政治轉型，我們主張政治不應介入企業經營與庶民生活，應該提供企業純淨的經營環境，政治和民眾消費分離，避免要求企業做政治表態，也希望網友善用愛國熱情，多多支持和包容在外打拼國人，這才是一個成熟社會應有的作為。」

韓國瑜競選辦公室表示，政治過度介入市場運作，除了會傷害經濟發展和國民的經濟所得外，也會影響兩岸關係的和平發展與人民之間的互信。

韓國瑜競選辦公室最後強調，在全球政經秩序重大變遷的當下，更需要共同努力讓愛與包容不光是口號，而是社會和諧的共同實踐。