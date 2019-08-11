韓國瑜被批未坐鎮高雄！李四川護主：用這觀點中央也要二級開設

▲副市長李四川(右)坐鎮災害應變中心。（圖／高市新聞局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

由於西南風影響，高雄山區持續性降雨，高市府11日下午1時30分於災害應變中心召開工作會議，副市長李四川關心山區降雨情形，分別與那瑪夏、桃源等區公所連線視訊了解降雨狀況及民生物資充足與否，對於綠營議員質疑市長應坐鎮應變中心以安定民心，李四川則回應，應該要回歸到制度，如果議員一直用這樣觀點，「那我請問內政部現在要不要二級開設？難道那瑪夏是高雄市民不是中華民國人民？」

▲高雄市市府於災害應變中心召開工作會議。（圖／高市新聞局提供）

高雄市市府下午1點於災害應變中心召開工作會議，由副市長李四川主持分別與那瑪夏、桃源等區公所連線視訊了解降雨狀況及民生物資充足與否，目前山區為間歇性大雨情形。針對桃源區公所請求社區便道坍塌問題，李四川已請工務局派員勘查，如地主同意土地提供使用，則請工務局進行便道搶通。此外，亦請環保局針對易淹水地段道路側溝持續進行清疏、巡檢，避免路面樹葉或雜物阻塞側溝。

對議員質疑山區路坍，市長應坐鎮應變中心以安定民心，李四川認為，「應該回歸制度，如果照議員的標準，那麼內政部現在也應該要開設二級應變中心，難道那瑪夏是高雄市民，不是中華民國人民嗎？不然往後只要有颱風下雨，22縣市長全部要坐進應變中心，以後也不用一二三級，就市長坐那裏就好了，回歸制度不要打亂施政。」

至於有無跟韓國瑜電話聯繫？李四川說，「隨時都有連絡，都會把狀況向市長報告，也會嚴加管控，災害中心要協助都會隨時支援。」