高雄土石流韓國瑜照拚選戰　陳其邁酸：市民有事找不到市長

▲陳其邁、韓國瑜。（圖／記者洪靖宜、林敬旻攝）



記者呂欣玫／綜合報導

高雄市那瑪夏區因豪雨影響及土石流達紅色警戒，11日早上宣布停止上班上課，但高雄市長韓國瑜人卻在南投拚總統大選，惹來不少罵聲。對此，行政院副院長陳其邁11日批評，韓國瑜心不在高雄，市民最擔心有事找不到市長，現在是颱風的季節，市長三天兩頭往外跑，不免令人擔心。

對於高雄山區大雨停止上班上課，韓國瑜卻在南投參拜宮廟，陳其邁11日受訪時表示，韓國瑜心不在這裡，市民最擔心有事找不到市長，萬一有天災，市長還是能夠到一些偏遠地區比較重要，因為高雄的地形變化非常大，有時在市區是好天氣，在山區卻下大雨，像昨天甲仙、那瑪夏都下豪大雨，蠻擔心現在是颱風的季節，三天兩頭就往外跑，不免令人擔心。

陳其邁指出，昨天早上在甲仙的楠梓仙溪就已經下了非常大的雨，溪水的顏色都變了，水位也暴漲，好在後來雨就停了，「災害要防災、減災，要做好準備，我們不希望當天氣一不好的時候，做決策的人不在高雄市，這樣是一件非常不好的事情」。

陳其邁質疑，為什麼韓國瑜當初來選市長的時候不講，現在卻要去競逐另一個權力的高峰呢？那你那些政見支票到底怎麼辦呢？會讓人家覺得這樣好嗎？對小孩子講的話都不算話 ，那以後怎麼教小孩？政見當然就是要履行承諾，不然會讓人覺得有很不舒服的感覺，這都是韓國瑜必須回答的問題。