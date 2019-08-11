遭前藍委陳宏昌酸整天打麻將、抱女人　韓國瑜競辦回應了

▲總統蔡英文、前國民黨立委陳宏昌。（圖／記者陶本和攝）

記者楊蕓／台北報導

針對前國民黨立委陳宏昌11日在蘆洲湧蓮寺公開力挺總統蔡英文，並指「國民黨提名整天打麻將、抱女人的人當總統」，影射高雄市長韓國瑜。韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡回應，「湧蓮寺長期以來從事公益多年，獎助在地學子獎學金，我們到湧蓮寺參拜觀音菩薩，菩薩也都希望我們每個人都能夠存好心、做好事、講好話。」

蔡英文11日參拜蘆洲湧蓮寺，湧蓮寺主委、前國民黨立委陳宏昌陪同。陳宏昌致詞時語出驚人，提到兒子詢問他，為什麼國民黨可以提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂抱女人的人當總統？那「我以後也要這樣！」讓陳宏昌嚇得直呼「夭壽！」、「這樣以後要怎麼教兒子？」並呼籲大家眼睛睜大，維護中華民國政權，台灣絕對不能變成香港第二，祝福蔡英文高票當選。

對此，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡回應，「湧蓮寺長期以來從事公益多年，獎助在地學子獎學金，我們到湧蓮寺參拜觀音菩薩，菩薩也都希望我們每個人都能夠存好心、做好事、講好話。」

陳宏昌過去擔任過第二屆至第五屆立法委員，與擔任第二屆至第四屆立委的韓國瑜曾是同事，蔡英文當時則是陸委會主委，隨後蔡英文致詞時也特別提到，陳宏昌很愛護台灣，本土意識很強，雖然不同黨派，但她做很多維護台灣主權的事情，陳宏昌都大力支持，「台灣就是需要這麼多不分黨派的人，才能保護大家世世代代都能享有民主自由。」