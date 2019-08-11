擠身白名單！一沐日5聲明堅定愛國　辦活動「持台港護照9折」萬人讚爆

▲一沐日發出聲明，堅定愛台灣立場。（圖／翻攝自一沐日粉絲專頁）

網搜小組／鄺郁庭報導

這波「手搖飲之亂」讓許多台灣人發起拒喝，先把表態「中國台灣」的店家黑名單，再找出不屈服的飲料店給予支持。中部就有一間手搖飲發出聲明，強調「反對一中各表、反對九二共識」，用幽默口吻敘述堅定愛台灣的立場，讓網友感動直呼，「快來台北，我需要你」、「太有氣魄了，要用新臺幣支持。」

本站日前報導《「13家手搖飲」發表中國台灣！名單曝光…驚見老虎堂 網嘆：喝水好了》，繼一芳台灣水果茶的風波後，包含COCO都可、50嵐等手搖飲品牌也表態，發表如「源自中國台灣」、「中國台灣，中國香港」言論，讓台灣民眾紛紛發起罷喝。

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手搖飲之亂更引發熱論，不少網友問有哪間飲料店還能喝、或是堅定立場的店家，「不喝飲料很難嗎？」「哪間飲料店還沒跪？我喝爆！」「台北剩哪幾家手搖可以喝？」而現在只要沒有發表「中國台灣」的手搖飲店家，也會引發熱議，像是鄉民就開始發問「清心福全哪款飲料最推薦？」「康青龍會是最後防線嗎？」「茶魔跟清心484最後的良心？」希望有機會用新台幣支持這些店家。

其中，發跡於台中、目前共有14間分店的知名連鎖手搖飲「一沐日」受到關注，因為被網友點名「白名單裡面沒有一沐日啊啊啊！黑名單也沒有啊啊啊！一沐日」，店家便在臉書轉貼截圖直呼「煩耶！本來不想講話，怕人家以為我們落井下石，現在是要逼我就對了？」還說聲明稿不能亂寫，要先開會討論一下「要堅決反對、強烈反對、還是一般反對」，最後則用hashtag表態立場「#當然是反對一中各表」、「#當然是反對九二共識」、「#最討厭人家逼我」、「#臺灣加油」、「#香港加油」。

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▲一沐日粉絲專頁被網友狂灌「用新台幣挺爆！」（圖／翻攝自一沐日粉絲專頁）

一沐日在2小時後則是轉PO貼文，內容為香港姐妹品牌「賞茶A Nice Gift」挺香港前線人員的活動；7小時後終於貼出5點聲明，包括「1.對於事實的陳述，無需開會討論」、「2.一沐日不打算碰政治，只是政治一直來煩我們」、「3.尊重各方的言論自由，世界應該是彩色的」、「4.展店不夠多是我們的不對」、「5.下周一～三（8/12-14），持臺灣護照、香港護照享優惠」。

一沐日在聲明中表示，「台灣就是台灣，反對就是反對」，也為同業發聲，認為做生意有許多無奈，「包含我們可敬的對手近日的風波，我們都能體會，也相信是有許多利益權衡的考量。」一沐日認為，他們也不以發表「台灣是台灣」、「反對一國兩制」、「反對一中各表」這類的言論而自豪，「對我們來說，這是一件很正常、很理所當然的事情。」

一沐日在聲明中呼籲，「這是一個多元的世界，我們應該用更寬廣的心胸看待，也包容各種聲音。」最後店家宣布，只要8/12-14來店消費，持台灣護照、香港護照就享9折優惠，也幽默註記「請盡量避免穿紅色衣服或給五星評價，避免誤會（麥當勞員工不要害怕，我們現場人員會看）」。

這份聲明吸引超過萬人按讚，網友紛紛感動留言力挺，「特地點進粉絲頁想找之前的失言文，看完覺得這家手搖的個性不是很好，以後會繼續喝」、「快來台北思想審查我拜託」、「快來天龍國救救我們」「齁，新台幣下架啦！」還有網友開玩笑發問「請問何時會去中國展店？ XD」，一沐日則霸氣回答，「如果我用『台灣是一個國家』的名義申請公司可以過的時候，就是我們願意過去的時候。」

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