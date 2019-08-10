迷客夏「必須被加中國」…換大陸網友怒了　她曝精闢關鍵：兩面討好最苦

記者趙蔡州／綜合報導

兩岸「手搖飲之亂」風波越演越烈，迷客夏10日聲明表示，因為微信公眾號內容審查，「如果要使用台灣，就必須加上中國」。不料聲明傳到大陸微博後，換成許多大陸網友不滿，認為「迷客夏當面一套，背後一套」。來自大陸的部落客廣告小妹也直言，兩面討好的商人活得最苦，精闢的分析也讓網友大讚。

迷客夏10日中午發布聲明，內容指出「我們是酪農起家，希望可以把好的飲品、好的台灣農產與人才帶出海外打世界盃，將珍奶文化推廣到全世界。但因中國審核機制，要使用台灣必須冠上中國，我們來自台灣，所以單純的想把台灣寫出來；造成喜歡我們的朋友困擾與誤解，甚至很多朋友因此傷心，感到抱歉。」

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▲迷客夏10日中午發布聲明。（圖／翻攝自Facebook）

聲明在臉書分享後，有網友表示諒解，但也有人無法接受；後來大陸自媒體《台灣傻事》也在微博轉貼迷客夏的聲明，並且怒批「迷客夏當面一套，背後一套」，其他網友也表示「騎牆兩面派，裡外不是人」、「兩面派的下場就是，兩面都不討好」、「為了減少損失，盡量選邊站吧，避免裡外不是人」、「封殺了啦。」

對此，來自大陸的部落客廣告小妹10日中午也針對「手搖飲之亂」分析說，對於手搖飲品牌接連表態，並不是怕被大陸民眾抵制，「別太高估同胞們的愛國心，真的在乎台灣統或獨的普通老百姓，少之又少」，其實一芳上海分部會急著發表聲明，「不是給消費者看的，是給黨看的。」

▲大陸自媒體《台灣傻事》在微博轉貼迷客夏的聲明，結果引發大陸網友大嘆「兩面派的下場就是，兩面都不討好」。（圖／翻攝自微博）

她表示「一芳上海分部當時若不表態，別說分部了，1000多間分店都會遭殃，這麼多人的命運從此改寫」，因此「無論台灣一芳的真正立場是什麼，，都將必須與黨同心同德」、「其它手搖杯品牌也是，只要在祖國有分店的皆然，珍煮丹也不會例外」，但這一切是被黨逼的嗎，其實是台商自己逼自己。

「既然遊戲規則沒有模糊空間，手搖杯品牌們還一頭踏入中國市場，代表已經思考過了風險並做出了選擇」。她最後也建議說，「心不向著黨，你在中國做生意做不大；心若向著黨，那請做好被其他人討厭的準備。兩面討好的商人活得最苦，想清楚了想明白了，朝著你的目標前進。」

精闢的分析讓網友紛紛留言說「同理也可放在藝人身上啊，中肯」、「小妹的見解簡潔精闢，正中靶心，必須按讚」、「很殘酷啊，要做生意就是這樣」、「人在屋簷下不得不低頭，要賺人民幣要先改國籍」、「同意的不能再多，做生意就是如此，不去大陸從商就算了，要去就是要接受一切，沒有兩邊都討好的事。」