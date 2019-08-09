熊貓、Uber Eats為何光速爆紅？　神人破解3原因...網驚「多賺一餐」

▲熊貓、Uber Eats外送員滿街跑！（示意圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

路上車水馬龍，穿梭大小巷的外送員，想必是大家眼中最熟悉的身影！一名網友慢半拍表示，近日發現外送員滿街道跑，因此好奇想問「熊貓跟Uber Eats是怎紅起來的？」其實答案早就呼之欲出，與「懶人商機」、「共享服務」有密不可分的關係。

這名網友在PTT搔頭詢問，幾個月前根本不知道熊貓跟Uber Eats這兩家業者，路上也沒看過外送員人影，怎料，近日夯到爆炸，「路上外送員滿街是，是發生了什麼事？」

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文章一貼出後，掀起眾多網友調侃，「你住山洞？」、「你484剛從昏迷醒來」、「已經外送多久了，住在山上嗎」、「鄉下來的？」、「外國早就流行」、「滿久了吧，是不是你的區域最近才開放？」、「你幾個月沒出門了」、「聽說大陸老早就一堆外送了」。

至於爆紅的原因，跟懶商機也密切關係，「地方的肥宅需要食物」、「30塊不用出門不好嗎，光停車費都能多吃一餐」、「半夜出門，雖然台灣治安好，還是有風險，29塊避險也可以接受了吧」、「暑假（打工）&6月熊貓促銷」、「對能付起外送費的人而言，很方便吧」、「一款對飢腸轆轆的人最實用的App」、「因為很懶，我大樓有醫師娘每餐都叫外送」、「台灣本來就很適合，外食族太多」、「外送員就是廣告」。

另有神人專業3點解析，「須求是可以被創造出來的…外送這東西幾百年前就有了，但直到這兩年共享式的外送服務才成功的被發展出來，最大的差別在於，『店家沒有外送員一樣能做外送』、『外送員不須要綁著某一家店而擔心沒有外送單可以接』、『消費者能挑的外送店家比以往多了一百倍以上』，這都是靠科技進步，有大數據、GPS、智慧型手機才能做到的，所以不是為什麼這兩年才有這須求，而是科技進步使這原來就有的潛在須求能夠被實現」，以及「光是找下雨天熱、找停車位、店家客滿、沒冷氣吹，這幾點就可以讓一堆人選擇叫外送了！」

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▲老夫妻頂著豔陽「組隊Uber Eats」！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

到底外送員是否賺很大？日前有網友現身爆料「收入計算方式」，8小時只要跑10單，收入就能破2000元，「在有獎勵的情況下，月薪破10萬是真的有可能的，沒獎勵的話，基本上就比服務業要好一點點這樣。」

不只年輕人想靠外送賺外快，數日前也有網友直擊，老夫妻「組隊Uber Eats」外送，讓他看了秒鼻酸，其他人也分享「我也看過夫妻檔背小孩三貼的」、「我還看到懷孕的在送，更辛酸」、「上次叫的那個外送大哥他小中風，右半邊比較緩慢，真的很辛苦」。

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