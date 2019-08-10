50嵐還能買！她分析「4分區代理」曝這2區沒表態　點名北部：確定不要喝

▲網友分析，說北部50嵐確定不要喝。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣水果茶一芳事件一波未平，現在更多知名手搖飲店也捲入風波，包括COCO、一點點（50嵐）、貢茶都被點名抵制。其中，50嵐在中國名為KOI，就讓網友質疑，到底和台灣50嵐有沒有關係。一名網友就回文，分析出50嵐的情況，直呼北部50嵐確定不要喝，「台南50嵐我不好說，大家可以自己評斷。」

這位網友在PTT的Gossiping板上回文，說這一波手搖飲事件，好像很多人都搞不清楚50嵐的立場，「我剛剛終於搞清楚了！」原PO轉貼臉書一名女網友的分析，說50嵐的情況很尷尬，因為是分區代理，所以台北、中、高雄、桃竹苗分別是不同老闆，台南則是創始店。

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女網友表示，「北部代理商去中國開了一點點，然後一點點發表是中國台灣。然後，50嵐創辦人的妹妹在中國開KOI，KOl官網寫：『中國寶島台灣』」，而這位創辦人的妹妹，同時又是台灣中部代理商。

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▲50嵐各分區代理商圖示。（圖／ETtoday製表）

最後女網友發表結論，「北部的50嵐確定不要喝，台南50嵐我不好說，大家可以自己評斷」，而中部50嵐代理商就是老闆妹妹，高雄、桃竹苗代理商則是沒表態。

看到貼文後，網友紛紛留言發表意見，「哈哈哈直接不要喝就好了啦」、「真麻煩，全都不要喝就好了」、「50嵐之前連南北價錢都不同」、「一嵐好幾制」、「要改名成南50風跟北50風了嗎」、「少扯代理，漲價就北中南都用同個理由漲，出事就想分割」、「好複雜的抵制。」

▲女網友貼出關於50嵐的分析。（圖／翻攝自臉書）

而50嵐稍早也發出聲明，強調「50嵐僅在台灣設有各區代理公司，分別由各區代理公司負責管理經營，我們並未在海外設立任何總部，亦不接受海外加盟，近來於大陸、香港等地區仿冒開設之50嵐與我們並無任何關聯。」

50嵐聲明全文

一、 50嵐僅在台灣設有各區代理公司，分別由各區代理公司負責管理經營，我們並未在海外設立任何總部，亦不接受海外加盟，近來於大陸、香港等地區仿冒開設之50嵐與我們並無任何關聯。

二、 台灣目前於台北區、中區與高雄區設有代理公司，台南區營運由50嵐總部管理，宜蘭與花蓮地區則暫無設立。

三、 本公司與任何企業、各區代理所開發之新品牌或海外的投資，並無合作關係，且50嵐總部至今並未更名品牌或以其他名號在海外經營、投資或擔任顧問等，為避免造成消費者的混淆受騙，50嵐在此鄭重聲明，任何海外聲稱為50嵐關聯企業者，均非事實。

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▼50嵐海外品牌KOI Thé。（圖／記者蔡玟君攝）