「台灣就這樣！」手搖飲之亂…網嘆證明3點：政治無感、不團結　這項最痛心

▲原PO認為手搖飲事件證明3件事。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

手搖飲事件吸引兩岸網友熱議，其中，台灣網友忍不住發問「現在還有哪間飲料店可以喝？」就有一名女網友回文，說她認為抵不抵制是其次，手搖飲之亂只證明3件事情，包括「很多人對政治還是無感」、「台灣人沒辦法很團結」，和「生意人看準台灣人個性」，最後直呼「反正台灣就這樣啦！也沒什麼好戰的。」

這位女網友在PTT的Gossiping上回文「現在還有哪間飲料店可以喝？」文中先回覆，「看你家附近有沒有不是連鎖的飲料店啊！」說她不清楚別的縣市是怎麼樣，台南就很多不是連鎖的飲料店，而且生意都很好，「小妹偶爾喝茶魔五十嵐，之前去市區會喝大苑子，不過剛剛把儲值卡給剪掉了。」

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▲有網友問「現在還有哪間飲料店可以喝？」（示意圖／記者許力方攝）

原PO認為，抵制不抵制是其次，這次事件只證明3件事：

1.很多人對政治還是很無感，而且無所謂。

2.台灣人的民族性使然，沒辦法很團結。

3.生意人就看準了台灣人的個性，所以紛紛出來表態，反正中國幾十億人口的市場，我還要在意台灣的輿論嗎？

最後她直呼，「反正台灣就這樣啦！也沒什麼好戰的。」看到貼文後，其他網友也紛紛留言，「所以被人家看無啊沒救了」、「其實有時候不懂爭贏了可以怎樣」、「抵制是為了讓商人知道國家意識很重要，而不是投機、只想賺錢，尤其是從台灣草創的本土品牌，更該飲水思源、台灣人民才是根。」

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