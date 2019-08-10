小賊颱風夜摸佛系拉麵店偷包　背帶勾櫃台「碰」...嚇退3步再進攻

記者邱中岳／台北報導

北市羅斯福路1間知名拉麵店，9日利奇馬颱風襲台，店長到店內準備開店時，竟有1名小偷趁隙闖入，更直接趁四下無人時將結帳櫃台上的包包偷走，讓該名店長直呼，除了5千元，所有證件都不見了。

警方調查，年約40歲的林姓店長，在9日上午10時許，冒著強風大雨跑到拉麵店準備開店，但沒想到因當時店內無人，讓1名頭戴鴨舌帽的小偷趁機摸上樓，該名小偷上樓後躡手躡腳往櫃台走去。

▲嫌犯偷包包時，不慎將背帶勾住櫃台，嚇得倒退3步仍持續進攻。（圖／畫面翻攝爆怨公社）

畫面中該名小偷趁四下無人，竟將歪腦筋動到了林姓店長的隨身包包，不斷回頭張望另一隻手又伸向了店長的包包，期間包包背帶勾住櫃台疑似發生巨響，讓該名小偷甚至一度想放棄。

但最後還是成功將包包偷走，而店長事後發現告知警方，目前警方也掌握特定對象追查，而林姓店長無奈喊，「所有證件都不見了，還有遙控器、鑰匙，想到補辦就真的很麻煩」。

▲警方掌握特定嫌犯以及逃逸路線，目前正積極追查嫌犯下落。（圖／畫面翻攝爆怨公社）

據悉，該家拉麵店因開在公館商圈，平時老闆主打平日「加湯加麵不加價」、「四人同行買5百送飲料」，受到附近台大學生的歡迎，根本就是有「佛系拉麵店之稱」。

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