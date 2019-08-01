唸台大是什麼感覺？他把學生分3類　過來人見「這殘酷現象」猛點頭

▲台灣校門。（圖／記者張一中攝）

記者張嘉晏／綜合報導

不少高中生苦讀3年，都希望可以進入國立台灣大學讀書。一名男網友日前就分享了在台大讀書的心得，簡單把學生分為3種人，對於學生「家境」的觀察更是讓不少過來人猛點頭認同。

一名就讀台灣大學的男網友在Dcard上分享唸台大的心得，他表示台大號稱第一學府，主要的資源集中在電資、醫學和法律等領域，學生男女比大約1：1。

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就他的觀察，台大的學生大概可以分為3類，第一種是「天才型」，不用看書就可以考得比人高、拿書卷獎。原PO努力拚及格，但天才們平時都在玩，隨便都考90分以上，讓人覺得世界不公平。他指出，第二種人是一般的普通人，第三種則是努力苦讀考上的同學，其實同儕間還是存在著落差。

原PO表示，很多讀台大的學生家境其實都很不錯，面對台北的高物價可以活得很自在；他也感嘆，同學約吃飯的時候他都覺得吃不起，只能吃學生餐廳，不過內行人都知道隔壁台科大的學餐比較好吃，都會跨校吃飯。

▲台大學生。（圖／本報資料照）

他還指出，台大的「出國文化」非常盛行，很多學生大學時期就已經發表論文、參加國外研討會，等到畢業後繼續出國攻讀碩士及博士，「你會覺得自己根本就是廢物。」至於唸台大有什麼好處，他則表示至少親戚聚會戰小孩學歷的時候，可以拿來炫耀。

對此，許多網友對於「家境好」這件事非常認同，「限時一排滑過去都在出國旅遊和遊學，爽回家就回家，高鐵都當公車在搭」、「你少了一種，有錢型」、「階級複製啊」、「系上大概10個有9個出國交換了，去歐美國家錢都用噴的」、「想進修什麼的去學，我連零用錢也沒，全靠自己打工><」、「有好資源真的如虎添翼」。

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