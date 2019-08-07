台大指考申請回流名額創5年新低　牙醫系外加增額4人

▲台大今年個人申請回流名額為近5年新低。（圖／記者張一中攝）

記者許展溢／台北報導

108學年大學考試分發今（7日）放榜，台灣大學今年共分發錄取了1606人，較特殊的是，今年牙醫系外加增額4人，一般生共錄取17人。另外，指考錄取名額內新生占招生名額總比例達45%，個人申請回流名額為近5年新低。

台大註冊組主任李宏森指出，根據台大考試分發的統計數據，108學年度總招生名額3459人，指考名額原分配1412人，加各管道回流 145 人，和外加名額 49人，共錄取1606人，其中有96個名額是個人申請缺額回流，申請放榜後另有37名考生放棄，個人申請回流名額為近5年新低，台大指考共錄取1606人（含外加49人）占整體招生名額超過45%。

請繼續往下閱讀...

李宏森說明，今年較特殊的狀況是，台大牙醫系今年繁星推薦因同分增額錄取7人，教育部為避免嚴重影響指考管道考生就學機會，經過協調後同意以專案外加方式增額4人，因此台大牙醫系這次放榜錄取一般生17人。

▲李宏森說，今年就特殊的是，牙醫系增額4人。（圖／記者許展溢攝）

另外，台大今年指考錄取生建中生有225人、北一女有146人，師大附中有107人，是分發錄取台大最多的高中前三名；從錄取學生戶籍所在地來看，台北市占比31%、新北市占20 %、高雄市占11%等最多，且總計六都學生分發錄取台大人占總數的84.5%。李宏森說，有37名考生則在個人申請管道分發錄取台大後選擇放棄。

至於為何個人申請回流名額為近5年新低？李宏森認為，各校指考名額愈來愈少，考生報考意願相對低，且部分學生不想考第二次，通常第一階段有結果，就不會想考指考。不過，以台大為例，指考錄取名額內新生還是占招生名額總比例達45%。