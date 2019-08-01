從台大轉戰陽明　前AIT處長司徒文接任陽明大學副校長

▲美國在台協會前處長司徒文。（圖／馬克吐溫國際影像公司提供）

記者崔至雲／台北報導

陽明大學8月進行行政主管人事調整，美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長司徒文（William Stanton），以及食品藥物管理署前署長康照洲分別接任副校長，副校長楊慕華、張德明留任。人事調整後，陽明大學將有四位副校長分別就其國際發展、產學合作、學術研發與臨床醫療等專長領域，協助校務發展。

陽明大學指出，因應新學年開始，陽明大學調整部分行政主管人事，其中副校長謝仁俊功成身退，卸下行政主管職務後，將可全力專注腦科學研究。謝仁俊卸任後的遺缺，將由現陽明大學藥物科學院院長、食品藥物管理署前署長康照洲接任，期望借重康照洲過去在產官學的行政經驗，協助校務發展。

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▲陽明大學進行行政主管人事調整，美國在台協會前處長司徒文，以及食品藥物管理署前署長康照洲接任副校長。（圖／校方提供）

司徒文原先在台灣大學任教，但今年台大以學院轉型為由不續聘。陽明大學說明，面對全球化時代下公共衛生跨越國界的挑戰，醫療健康與衛生政策必須與國際連結，校方將增聘司徒文擔任副校長，期望借重司徒文過去豐富的國際外交經驗，協助陽明大學發展國際衛生，同時提供更豐富的國際鏈結。司徒文預計將於8月16日接任副校長，除了行政職外也將負擔全英文教學工作，讓陽明大學學生有多元的學習機會。

司徒文於美國北卡羅來納大學教堂山分校獲得英國語文學博士，是美國資深外交官，1978年進入美國國務院服務後，曾派駐駐華、駐巴基斯坦、駐黎巴嫩、駐澳洲、駐韓等大使館等，並於於2009至2012年擔任美國在台協會台北辦事處處長，卸任後陸續擔任國立清華大學亞洲政策中心主任、清華大學副校長、台灣大學客座教授等職。

