ET總統民調／「郭柯王」大聯盟33.9%　勝韓國瑜5.8%、蔡英文4.6%

▲郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

2020總統大選，藍綠兩黨候選人底定，由高雄市長韓國瑜挑戰現任總統蔡英文，前立法院長王金平勤走基層堅稱「選到底」，台北市長柯文哲成立台灣民眾黨布局，而鴻海創辦人郭台銘陸續與王金平、柯文哲密會，動向備受關注。根據《ETtoday新聞雲》10日最新民調顯示，2020總統大選，若郭台銘、柯文哲、王金平結盟，三人合體支持度達33.9%，領先蔡英文、韓國瑜4個百分點以上。

郭、柯、王若組聯盟 大選支持度勝蔡、韓4%以上

柯文哲、郭台銘及王金平三方勢力若結合強攻2020，是否會為政壇投下超級核彈？《ETtoday新聞雲》10日公布最新民調，於2019年8月5日至8月8日透過結合網路與電話訪問調查，進行「2020總統選舉追蹤調查」，共計完成3507份有效樣本。



《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，如果郭台銘、柯文哲、王金平3人合組白色力量聯盟競選2020總統，三人合體支持度將達33.9％，領先蔡英文的29.3％、韓國瑜的28.1％，領先幅度有4％以上，都不支持則有7.1％，其他是1.5％。

郭台銘、柯文哲、王金平3人合組白色力量聯盟支持度

如果郭台銘、柯文哲、王金平3人合組白色力量聯盟，以期在明年1月總統及立委選舉時吸納討厭國、民兩黨的選民支持，調查發現，有34.9%受訪者會投票支持他們，然而也有51.0%表示不會投票支持，不知道或沒意見則有14.1％。

立委選舉政黨票是否投給台灣民眾黨

至於柯文哲籌組「台灣民眾黨」，組黨目的將強攻目標至少拿下10席，調查也發現，明年1月立委選舉時，有26.8％受訪者會把政黨票投給台灣民眾黨，但也有53.6％表示不會，不知道或沒意見的人有19.6％。

蔡英文、韓國瑜2人對戰支持度趨勢

假使郭台銘、柯文哲及王金平最後都沒有參選總統，僅剩藍綠2位主要候選人的情況下，蔡英文以37.8%的支持度，領先韓國瑜的32.8%，領先幅度有5個百分點。

相較於前次7月29日的調查結果，蔡英文支持度從39.0%略降1.2%，而韓國瑜支持度更從38.9%下跌6.1%，因此使兩人差距再度拉大。



蔡英文、韓國瑜、柯文哲3人對戰支持度趨勢

假設只有柯文哲參選的「三腳督」情況下，代表藍白綠的3位候選人支持度依序則為蔡英文31.3%、韓國瑜30.7%、柯文哲21.5%，顯示柯文哲若出來參選，選情受影響的人仍可能是蔡英文。

相較於前次7月29日的調查結果，蔡英文及韓國瑜支持度分別下降2.6%及5.5%而幾近平手，柯文哲支持度可能因組黨聲勢看漲回升3.1%，但仍位居第三。

蔡英文、韓國瑜、郭台銘3人對戰支持度趨勢

假設只有郭台銘參選，而柯文哲不選的另一種「三腳督」情況下，3人支持度則變成郭台銘32.4%、蔡英文31.4%、韓國瑜27.3%，顯示郭台銘若出來參選，選情受重傷的人將換成是韓國瑜。

相較於前次7月29日的調查結果，蔡英文及韓國瑜支持度分別下降3.6%及5.4%，而郭台銘支持度則一舉攀升10%躍居第一，且將韓國瑜擠落到第三。

蔡英文、韓國瑜、柯文哲、郭台銘、王金平5人對戰支持度趨勢

最後，如果郭台銘未與柯文哲、王金平搭擋，而分別各自參選出現五人競逐的情況下，蔡英文以支持度29.7%領先，其次為韓國瑜的27.1%，而郭台銘以25.0%的支持度排名第三，柯文哲與王金平則分別僅獲得10.0%及1.6%的支持，位居第四、五名。

相較於前次7月29日的調查結果，蔡英文、韓國瑜及柯文哲支持度分別下降1.8%、4.6%及1.9%，而郭台銘支持度雖拉升7%，但仍與柯文哲一樣分居第三、四名。



此次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年8月5日至8月8日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上。

調查回收有效樣本數為3,507份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.7%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年7月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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