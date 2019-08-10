ET總統民調／柯文哲台灣民眾黨囊括26.8%政黨票

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

2020總統大選藍綠兩黨候選人都已底定，而台北市長柯文哲6日舉行「台灣民眾黨」的組黨大會，而後更說不分區立委他將提滿34席，目標至少拿下10席。《ETtoday新聞雲》10日公布最新民調顯示，台灣民眾黨將囊括26.8%政黨票，穩居第三大黨。

柯文哲在6日民眾黨組黨大會後，更直言將提滿34席不分區立委，且目標是進軍國會，希望至少拿下10席。而7日台灣制憲基金會民調公布結果，除了藍綠兩黨外，加入民眾黨及其他黨派進行調查，在2020立委選舉中，15.5％的民眾會將政黨票投給民眾黨。

不過，根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，明年1月立委選舉時，有26.8%受訪者會把政黨票投給台灣民眾黨，但也有53.6%表示不會，另有19.6％的人不知道或沒意見。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年8月5日至8月8日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上；調查回收有效樣本數為3507份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.7%。

進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年7月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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►柯文哲台灣民眾黨囊括26.8%政黨票