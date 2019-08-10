ET總統民調／三腳督！郭台銘支持度攀升10％居冠　重傷韓國瑜選情





▲蔡英文、郭台銘、韓國瑜。（圖／記者李毓康、賴君欣、屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

2020總統大選激戰，除了已經確定的藍綠候選人總統蔡英文、高雄市長韓國瑜之外，鴻海集團創辦人郭台銘和籌組「台灣民眾黨」的台北市長柯文哲動向備受關注。《ETtoday新聞雲》10日最新民調顯示，假設2020年總統大選是蔡、韓、柯對決，蔡英文領先韓國瑜的差距將因此縮小；但若是蔡、韓、郭競爭，郭台銘將讓韓國瑜選情受影響之外，還會擠下兩人，位居第一。

《ETtoday新聞雲》10日公布最新民調，是2019年8月5日至8月8日透過結合網路與電話訪問調查，進行「2020總統選舉追蹤調查」，共計完成3507份有效樣本。

ET民調顯示，假設只有台北市長柯文哲參選的「三腳督」情況下，代表藍白綠的3位候選人支持度依序則為蔡英文31.3％、韓國瑜30.7％、柯文哲21.5％，顯示柯文哲若出來參選，選情受影響的人仍可能是蔡英文。

相較於前次7月29日的調查結果，蔡英文及韓國瑜支持度分別下降2.6％及5.5％而幾近平手，柯文哲支持度可能因組黨聲勢看漲回升3.1％，但仍位居第三。

若假設只有郭台銘參選，而柯文哲不選的另一種「三腳督」情況下，3人支持度則變成郭台銘32.4％、蔡英文31.4％、韓國瑜27.3％，顯示郭台銘若出來參選，選情受重傷的人將換成是韓國瑜。

相較於前次7月29日的調查結果，蔡英文及韓國瑜支持度分別下降3.6％及5.4％，而郭台銘支持度則一舉攀升10％躍居第一，且將韓國瑜擠落到第三。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年8月5日至8月8日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上；調查回收有效樣本數為3,507份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.7％。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年7月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。