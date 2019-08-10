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提修法禁帶職參選遭反對　徐永明轟：最不要臉就國民黨

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▲▼立法院經濟委員會,徐永明質詢。（圖／記者季相儒攝）

▲時代力量立委徐永明。（圖／記者季相儒攝）

記者林銘翰／台北報導

距離2020年總統大選僅剩不到半年時間，國民黨已確定由現任高雄市長韓國瑜參選，台北市長柯文哲近來也是動作不斷，除日前先是大動作組黨，9日受訪時還拋出「我要擔任副手，那我就繼續當台北市長就好，何必這麼麻煩」的說法。時代力量立委徐永明上月召開記者會，表示將提出修法禁止「帶職參選」，卻引來國民黨團反對，徐永明10日就在臉書批評「台灣朝野各政黨最不要臉的就是國民黨」。

徐永明上月17日召開記者會，提修《公職人員選舉罷免法》與《總統副總統選舉罷免法》，明定地方首長、各級民意代表等民選公職人員除競選連任外，自登記為其他公職候選人起，視同辭去原職位，該候選人也必須於30天內繳回原職位已領取之選舉補助款。他9日又在臉書表示，兩位市長可以去選總統，但登記前必須先辭市長，唯有建立「不帶職參選」的規範，讓政治人物負起責任，台灣民主才能長治久安。

不過，此番言論卻引來國民黨團總召曾銘宗的反對，曾銘宗表示將尊重時代力量的提案，但時代力量會這樣提案，是為了自身的政黨利益，因此國民黨團會全力反對。

對此，徐永明10日在臉書重砲回應，喊話國民黨不要蒙蔽良知，「帶職參選」只有壞處，批評「台灣朝野各政黨最不要臉的就是國民黨」。

徐永明表示，針對不「帶職參選」規範，民進黨很多現任公職馬上就會遇到抉擇，但其黨團至少表示修法可討論；而柯文哲這個總統潛力股，也自知「帶職參選」很困難，鐵打的身體也會累，哪有可能兼顧市政？他說，只有國民黨著眼政黨利益，頑強抗拒修法，為了自家人選蒙蔽良知，政治道德淪喪。

徐永明也質疑，韓國瑜可否答應上億選舉補助款會分給國民黨，否則「國民黨委員一味幫著韓國瑜護航是護心酸的」？他指出，「帶職參選」一來對不起原職位的選民託付，選上選不上都成備胎；二來讓壞心政客藉此法律漏洞，大賺選舉財，人民繳納稅錢當冤大頭。

徐永明說，本屆國會已剩最後一會期，國民黨委員應讓所剩不多的良心發揮，要就叫韓國瑜快辭職，不然多幫人民發聲推修法，別讓國民黨在台灣政治史上臭不可聞。

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關鍵字：韓國瑜,柯文哲,曾銘宗,徐永明,國民黨,2020總統大選,帶職參選

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