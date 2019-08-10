「誓斬穿雲箭」挺總統蔡英文連任　彰化綠營「助英台」成軍

▲彰化綠營「助英台」成軍。（圖／陳秀寶競選總部提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導



2020總統立委選戰彰化率先開跑，第一選區民進黨立委候選人陳秀寳與前縣長魏明谷、黨部主委邱建富、前立委陳進丁與團隊幹部召開記者會，現場掛起「尋找少年助英台」的標語，並由黨內前輩共同將過去30年來的服務記錄，讓蔡英文總統及陳秀寳立委能雙雙勝選為大家服務。

▲為陳秀寶送彩帶。



前縣長也是總統立委聯合競選主任委員魏明谷表示，從香港的反送中事件可以看得出來中國的一國兩制是不被信任，香港年輕人也走上街頭表達訴求，這個事件告訴我們，政治從來不是少數人的事情，而是需要更多人的參與才能真正推動進步，而香港因為沒有民主選舉，年輕人只好選擇站出來以行動發聲，而台灣具備完整的民主機制，年輕人更應該正視參與民主制度的自由，希望年輕世代透過參與瞭解候選人的政見、國家的發展，為自己選擇屬於年輕人的未來。

▲彰化「助英台」成軍。

彰化縣黨部主委邱建富表示，這場選戰相當艱難黨內整合勢在必行，目前彰化縣黨部已經完成黨公職的整合，六鄉鎮主任也準備就位。邱建富進一步表示，這個選區向來都是選出優秀的女性來擔任立委，希望所以支持者也能夠支持女性出頭天。





陳秀寳表示，「深化民主守護台灣」更是我們所有人共同的責任，相較其他陣營，小英總統守護台灣的決心與毅力，是我們敬佩且願意跟隨的。透過共同參與，年輕朋友關心的不只是一場選戰，更是攸關台灣未來數十年的發展，所以我希望能號召更多年輕朋友加入，改變自己也改變台灣的未來。讓我們一起＂尋找少年助英台＂，跟著小英總統，一起守護台灣的民主自由。

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