ET總統民調／五人參戰！蔡英文領先、郭韓拉鋸　郭台銘上升7%

▲蔡英文、韓國瑜、郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

2020總統大選藍綠兩黨候選人都已底定，但台北市長柯文哲傾向和鴻海創辦人郭台銘結盟，但郭、柯和前立法院長王金平共議三方合作的可能仍是未知數。根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，若前述三人未搭檔，而出現五人競爭情況下，蔡英文仍舊以支持度29.7％領先，韓國瑜、郭台銘緊追在後，但與距蔡都在5個百分點以內，柯文哲、王金平分居第四、五名。

郭台銘在國民黨內初選結束後，隨即出國，回台的動向、與柯文哲的合作傳言依舊未得雙方證實。另外，與王金平的三方合作與否也始終沒有更進一步的狀況。



《ETtoday新聞雲》10日民調結果顯示，如果郭台銘未與柯文哲、王金平搭擋，分別各自參選出現五人競逐的情況下，將變成蔡英文以支持度29.7%，領先韓國瑜的27.1%、郭台銘的25.0%，而柯文哲與王金平則分別僅獲得10.0%及1.6%的支持，位居第四、五名。

相較於《ETtoday新聞雲》7月29日的調查結果，蔡英文、韓國瑜及柯文哲支持度分別下降1.8%、4.6%及1.9%，而郭台銘支持度雖拉升7%，但仍與柯文哲一樣分居第三、四名。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年8月5日至8月8日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上；調查回收有效樣本數為3,507份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.7%。

進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年7月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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