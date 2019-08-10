郭台銘選不選民調有差！　蔡英文：對國民黨候選人影響比較大

▲總統蔡英文。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

根據《ETtoday新聞雲》10日公布的最新民調顯示，2020總統大選，若郭台銘、柯文哲、王金平結盟，三人合體支持度達33.9%，領先蔡英文、韓國瑜4個百分點以上。看得出三人若結盟對國、民兩黨勢必都有衝擊。蔡英文10日南下高雄到文武聖殿參拜，受訪時她相當有信心，認為目前選舉正朝正面發展，至於若郭台銘真的決定參選，蔡英文說「對國民黨的候選人影響比較大吧」。

對於各家媒體民調紛紛出爐，總統蔡英文10日受訪時表示「民調各式各樣，那每一家民調某種程度都有一些特別的思考，也希望達成一定的目的了那，但是我們作為一個執政者，最重要的還是要把國政做好了。那照顧人民，那我們這段時間以來，我們的整體的施政非常的平穩，而且也人民的感受也越來越好、越來越強，所以我們整體來看的情勢是穩定，朝正面的方向在發展，我們對我選舉有信心」。

▲總統蔡英文到高雄廟宇參拜。（圖／記者賴君欣攝）

至於郭台銘若是真的決定參選，勢必影響目前局勢，蔡英文說「我們的觀察是，如果真的發生的話，這個影響恐怕是影響對國民黨的候選人影響比較大吧」。

另外，國民黨前主席洪秀柱遷籍台南市，準備參選台南市第6選區立委，是否會擔心「洪流」及「韓流」影響選情？蔡英文則笑說「這一題阿...這個洪秀柱主席要到台南去選，我們就尊重，那我相信我們在各地的候選人都是最具有競爭力的，那我們也會全力打一場成功的選戰」。