ET總統民調／蔡英文領先拉大　韓國瑜支持度下跌6.1％





▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

記者袁茵／台北報導

2020總統大選即將進入短兵相接，在民進黨總統初選經歷3個月紛擾後，確定由總統蔡英文出線，國民黨則是由高雄市長韓國瑜出馬。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，如果2020總統大選只有藍綠2位候選人，民進黨的蔡英文支持度為37.8％，領先國民黨韓國瑜的32.8％有5個百分點。

《ETtoday新聞雲》10日公布最新民調，這是於2019年8月5日至8月8日透過結合網路與電話訪問調查，進行「2020總統選舉追蹤調查」，共計完成3507份有效樣本。

民調顯示，假設動向受到關注的鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平最後都沒有參選總統，使2020年總統大選只剩下藍綠2位主要候選人的情況下，民進黨蔡英文支持度為37.8％，領先國民黨韓國瑜的32.8％有5個百分點。

相較於上一次（7月29日）《ETtoday新聞雲》的調查結果，蔡英文支持度從39.0％略降了1.2％，但韓國瑜支持度更從38.9％下跌了6.1％，因此使兩人差距再度拉大。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年8月5日至8月8日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上；調查回收有效樣本數為3,507份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.7％。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年7月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。